В Пулково сняли ограничения на полеты

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге сняли ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», — уточнил он.

За время действия ограничений четыре лайнера перевели на запасные аэродромы, отметил Кореняко.

Прием и отправку воздушных судов в Пулково отменили в 7:25 мск.

Кроме того, работу приостанавливали аэропорты в Нижнем Новгороде и Волгограде.

В Минобороны сообщили, что около 7:00 мск над Ленинградской областью сбили беспилотник. Всего в ночь на 9 февраля в российских регионах перехватили 35 БПЛА.