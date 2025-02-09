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Общество ,  
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В Пулково сняли ограничения на полеты

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге сняли ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», — уточнил он.

За время действия ограничений четыре лайнера перевели на запасные аэродромы, отметил Кореняко.

Прием и отправку воздушных судов в Пулково отменили в 7:25 мск.

Кроме того, работу приостанавливали аэропорты в Нижнем Новгороде и Волгограде.

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Теги
Аэропорт Пулково Санкт-Петербург Росавиация
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В аэропорту Санкт-Петербурга вводили ограничения на полеты
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Аэропорт Нижнего Новгорода приостановил прием и отправление самолетов
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