В Пулково сняли ограничения на полеты
В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге сняли ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», — уточнил он.
За время действия ограничений четыре лайнера перевели на запасные аэродромы, отметил Кореняко.
Прием и отправку воздушных судов в Пулково отменили в 7:25 мск.
Кроме того, работу приостанавливали аэропорты в Нижнем Новгороде и Волгограде.
В Минобороны сообщили, что около 7:00 мск над Ленинградской областью сбили беспилотник. Всего в ночь на 9 февраля в российских регионах перехватили 35 БПЛА.
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