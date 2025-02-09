Маск обнаружил выплату пособий на $100 млрд неизвестным лицам

Власти США выплачивают лицам, не имеющим идентифицирующих их документов, пособие в размере более $100 млрд в год. Об этом сообщил основатель Tesla и SpaceX Илон Маск на своей странице в X.

«Вчера мне сказали, что в настоящее время физическим лицам, не имеющим SSN (номер социального страхования. — РБК) или даже временного идентификационного номера, выплачивается пособие в размере более $100 млрд в год», — написал он и поделился впечатлением, что это выглядит крайне подозрительно.

Со слов Маска, в ответ на его вопрос более половины представителей Минфина США признали, что примерно в половине случаев речь идет о мошенничестве. Бизнесмен добавил: «Это $50 млрд в год или $1 млрд в неделю!».

С приходом к власти в США Дональда Трампа Маск возглавил Департамент эффективности правительства (DOGE). В статье для The Wall Street Journal после он обещал, что ведомство поможет президенту нанять «команду крестоносцев», которые будут работать над «массовым сокращением численности федеральной бюрократии».

По словам Трампа, департамент будет сотрудничать с Белым домом и его административно-бюджетным управлением для проведения крупномасштабной структурной реформы и создания инновационного предпринимательского подхода к управлению.