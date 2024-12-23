Трамп объяснил, почему Маск не сможет заменить его на посту президента

Избранный президент США Дональд Трамп не боится, что бизнесмен Илон Маск может отобрать у него власть, потому что согласно закону, человек который родился не в Америке, не может стать ее президентом. Об этом Трамп заявил на конференции AmericaFest в Финиксе (штат Аризона).

«Нет, этому не бывать. Он не будет президентом, я в безопасности. Знаете, почему он не может быть [президентом США]? Он не родился в этой стране», — сказал Трамп.

Илон Маск родился в 1971 году в Претории (ЮАР), после окончания школы переехал в Канаду, а позже — в США. Согласно американской конституции, граждане, родившиеся за пределами США, не могут выдвигаться на пост президента.

После выборов Трамп назначил Маска и предпринимателя Вивека Рамасвами руководителями нового Департамента эффективности государственного управления и сравнил это с «созданием ядерной бомбы». Телеканал NBC сообщал, что в окружении Трампа начали уставать от постоянного присутствия Маска. Там подчеркнули, что он ведет себя, «как президент».

По словам Трампа, департамент эффективности государственного управления будет предоставлять консультации и руководство извне правительства, сотрудничая с Белым домом и его административно-бюджетным управлением для проведения крупномасштабной структурной реформы и создания инновационного предпринимательского подхода к управлению.

Богатейший человек в мире Илон Маск пожертвовал более $152 млн на предвыборную кампанию Трампа и активно участвовал в его митингах. В этом году компания миллиардера SpaceX получила правительственные контракты на сумму $3,6 млрд