В РПЦ рассказали, как мошенники обманывают под видом сбора на храм

Большое число мошенников действует от лица разных общественных организаций, в том числе выдавая себя за священников, сообщил руководитель информационной службы Московской епархии священник Александр Волков.

«Нельзя по умолчанию считать правдой баннеры в интернете или просьбы о помощи в Telegram, даже когда кто-то пересылает их в дружественных группах», — сказал Волков (цитата по «РИА Новости»).

Просьбы о помощи могут выкладывать как мошенники, так и настоящие храмы, «чаще в глубинке, которым трудно собирать пожертвования», уточнил он. Волков порекомендовал уточнять, действительно ли существуют указанный в объявлении храм и священник, «пробив» в интернете местоположение храма и сайт епархии, к которой он относится. Затем следует позвонить настоятелю или в епархию и узнать, имеет ли объявление отношение к храму и как можно безопасно перевести средства.

«Нет ничего предосудительного в том, чтобы позвонить или написать письмо, запрос: «Правда ли вы собираете средства, на что, ваше ли это объявление»?» — сказал Волков.

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