 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Как защититься от мошенников ,  
0 

В РПЦ рассказали, как мошенники обманывают под видом сбора на храм

Сюжет
Как защититься от мошенников

Большое число мошенников действует от лица разных общественных организаций, в том числе выдавая себя за священников, сообщил руководитель информационной службы Московской епархии священник Александр Волков.

«Нельзя по умолчанию считать правдой баннеры в интернете или просьбы о помощи в Telegram, даже когда кто-то пересылает их в дружественных группах», — сказал Волков (цитата по «РИА Новости»).

Просьбы о помощи могут выкладывать как мошенники, так и настоящие храмы, «чаще в глубинке, которым трудно собирать пожертвования», уточнил он. Волков порекомендовал уточнять, действительно ли существуют указанный в объявлении храм и священник, «пробив» в интернете местоположение храма и сайт епархии, к которой он относится. Затем следует позвонить настоятелю или в епархию и узнать, имеет ли объявление отношение к храму и как можно безопасно перевести средства.

«Нет ничего предосудительного в том, чтобы позвонить или написать письмо, запрос: «Правда ли вы собираете средства, на что, ваше ли это объявление»?» — сказал Волков.

Мошенники под видом священника и силовика украли у москвички ₽7,35 млн
Общество
Фото:Ксения Райкова / Shutterstock

В начале января неизвестные обманули 72-летнюю москвичку более чем на 7,35 млн руб., представившись в мессенджере знакомым ей священником.

Псевдопротоиерей рассказал пенсионерке о проверках прихожан на предмет финансирования украинской армии и убедил ее в необходимости провести верификацию имеющихся у нее наличных в Росфинмониторинге. Женщина отдала деньги курьеру, а когда поняла, что стала жертвой аферистов, обратилась в полицию.

Читайте РБК в Telegram.

Аэропорт Сухума принял первый за более чем 30 лет пассажирский лайнер. Видео

Новые власти Сирии назвали условие сохранения баз России

ЦБ объяснил бабушкам, что такое цифровой рубль

Спецпосланник Трампа оценил санкции против России «всего лишь на тройку»

Десятки Jaguar нашли на кладбище машин в Великобритании. Фото

Новые правила покупки жилья за маткапитал. Что изменилось

РБК запускает винный салон. Расписание

ЦБ назвал самый доходный актив в рублях по итогам 2024 года

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

В МГУ назвали две главные проблемы зумеров

Депутата генерала Гурулева предложили вывести из комитета по обороне

У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин
Теги
РПЦ мошенничество храмы благотворительность
Материалы по теме
Мошенники под видом священника и силовика украли у москвички ₽7,35 млн
Общество
В Петербурге мошенники выманили у народной артистки СССР более ₽9 млн
Общество
ЦБ предупредил россиян о новой схеме мошенничества с виртуальными картами
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 8 февраля
EUR ЦБ: 101,22 (+0,55) Инвестиции, 07 фев, 17:52 Курс доллара на 8 февраля
USD ЦБ: 97,28 (+0,37) Инвестиции, 07 фев, 17:52
В РПЦ рассказали, как мошенники обманывают под видом сбора на храмОбщество, 04:40
Трамп приказал предоставить ему данные о покушенияхПолитика, 04:22
Трюдо объяснил, зачем Трамп хочет «поглотить» КанадуПолитика, 03:55
The Telegraph узнал об изъятии тысяч золотых слитков из Банка АнглииПолитика, 03:37
Хинштейн предложил создать горячую линию для борьбы с мародерамиОбщество, 03:12
The Telegraph узнал о шоке министра обороны Британии из-за «трат на чушь»Политика, 02:56
Украинцы уступили сирийцам по количеству нелегальных мигрантов в ГерманииПолитика, 02:45
Как добиваться желаемого в любом разговоре
Овладейте действенными техниками на интенсиве РБК Pro «Искусство убеждать»
Подробнее
Иранские военные попросили отменить фетву о запрете ядерного оружияПолитика, 02:34
Эвакуированная из Электрозавода девушка рассказала, как начался пожарОбщество, 02:12
Илон Маск объяснил, почему не купит TikTokБизнес, 01:48
Суд отказался рассматривать протокол на Дудя за отсутствие маркировкиПолитика, 01:31
От автомобиля президента Сербии на трассе отлетело колесоОбщество, 01:22
Аэропорт Волгограда приостановил прием и отправление самолетовОбщество, 01:18
За медпомощью после пожара на Электрозаводе обратились 16 человекОбщество, 00:45