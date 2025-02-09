В РПЦ рассказали, как мошенники обманывают под видом сбора на храм
Большое число мошенников действует от лица разных общественных организаций, в том числе выдавая себя за священников, сообщил руководитель информационной службы Московской епархии священник Александр Волков.
«Нельзя по умолчанию считать правдой баннеры в интернете или просьбы о помощи в Telegram, даже когда кто-то пересылает их в дружественных группах», — сказал Волков (цитата по «РИА Новости»).
Просьбы о помощи могут выкладывать как мошенники, так и настоящие храмы, «чаще в глубинке, которым трудно собирать пожертвования», уточнил он. Волков порекомендовал уточнять, действительно ли существуют указанный в объявлении храм и священник, «пробив» в интернете местоположение храма и сайт епархии, к которой он относится. Затем следует позвонить настоятелю или в епархию и узнать, имеет ли объявление отношение к храму и как можно безопасно перевести средства.
«Нет ничего предосудительного в том, чтобы позвонить или написать письмо, запрос: «Правда ли вы собираете средства, на что, ваше ли это объявление»?» — сказал Волков.
В начале января неизвестные обманули 72-летнюю москвичку более чем на 7,35 млн руб., представившись в мессенджере знакомым ей священником.
Псевдопротоиерей рассказал пенсионерке о проверках прихожан на предмет финансирования украинской армии и убедил ее в необходимости провести верификацию имеющихся у нее наличных в Росфинмониторинге. Женщина отдала деньги курьеру, а когда поняла, что стала жертвой аферистов, обратилась в полицию.
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