Трамп назначил спасшего его охранника главой Секретной службы

Прошлым летом в Трампа стреляли на предвыборном митинге, пуля зацепила его правое ухо и убила одного из сторонников, работа Секретной службы после этого была подвергнута критике и детальному анализу

Дональд Трамп (слева) и Шон Каррен (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Агент Секретной службы США Шон Карран назначен главой ведомства, такое решение принял президент Дональд Трамп, об этом политик написал в Truth Social.

«Он доказал свою бесстрашную отвагу, когда, рискуя собственной жизнью, помог спасти меня от пули убийцы в Батлере, штат Пенсильвания. Я полностью уверен в том, что Шон сделает Секретную службу Соединенных Штатов сильнее, чем когда-либо прежде», — написал Трамп.

Покушение на Трампа в городе Батлер произошло 13 июля 2024 года, когда политик выступал на предвыборном митинге. Трамп получил ранение правого уха, двое его сторонник пострадали, еще один погиб. Стрелком был 20-летний Томас Мэттью Крукс, его застрелили сотрудники Секретной службы. Video

Карран служит в Секретной службе с 2001 года. Во время первого президентского срока республиканца он разрабатывал планы усиления безопасности в резиденциях главы государства, а затем в течение последних несколько лет он занимался охраной семьи Трампа.

Карран — необычный выбор, поскольку не работает в штаб-квартире агентства в Вашингтоне и с назначением на пост директора Секретной службы минует множество должностей, отмечает New York Times. Несмотря на отсутствие управленческого опыта, его бывшие коллеги охарактеризовали Каррана как отличного агента. «Хотя это нетрадиционно, в этой новой администрации нет ничего традиционного», — оценил долгие годы работавший с ним бывший агент Джонатан Вакроу.

В отличие от других должностей в кабинете министров или поста главы ФБР, назначение руководителя Секретной службы не требует утверждения в сенате. Выбор Трампа идет вразрез с рекомендациями обеих двупартийных комиссий, которые в 2015 и 2025 годах советовали будущему президенту назначить человека, который не служил в ведомстве.

После стрельбы в Батлере тогдашний глава ведомства Кимберли Читл подала в отставку, ее сменил Рон Роу. Спецгруппа конгресса, расследовавшая покушение, пришла к выводу, что Секретная служба могла его предотвратить. Конгрессмены заключили, что неопытные или мало опытные агенты были наделены значительной ответственностью при охране Трампа, тогда как другие агенты не были в должной степени проинформированы о своих полномочиях.

В сентябре другой мужчина Райан Уэсли Раут смог пронести оружие в охраняемый периметр гольф-клуба Трампа во Флориде, когда там играл политик. Он дежурил около 12 часов, пока не забыл замечен и не попытался скрыться. Этот случай спецгруппа конгресса оценила как случай, при котором «правильно реализованные меры защиты могут предотвратить покушение».