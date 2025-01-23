 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом ,  
0 

Трамп назначил спасшего его охранника главой Секретной службы

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Сюжет
Покушения на Трампа
Прошлым летом в Трампа стреляли на предвыборном митинге, пуля зацепила его правое ухо и убила одного из сторонников, работа Секретной службы после этого была подвергнута критике и детальному анализу
Дональд Трамп (слева)&nbsp;и Шон Каррен&nbsp;
Дональд Трамп (слева) и Шон Каррен  (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Агент Секретной службы США Шон Карран назначен главой ведомства, такое решение принял президент Дональд Трамп, об этом политик написал в Truth Social.

«Он доказал свою бесстрашную отвагу, когда, рискуя собственной жизнью, помог спасти меня от пули убийцы в Батлере, штат Пенсильвания. Я полностью уверен в том, что Шон сделает Секретную службу Соединенных Штатов сильнее, чем когда-либо прежде», — написал Трамп.

Покушение на Трампа в городе Батлер произошло 13 июля 2024 года, когда политик выступал на предвыборном митинге. Трамп получил ранение правого уха, двое его сторонник пострадали, еще один погиб. Стрелком был 20-летний Томас Мэттью Крукс, его застрелили сотрудники Секретной службы.

Трамп назначил спасшего его охранника главой Секретной службы
Video

Карран служит в Секретной службе с 2001 года. Во время первого президентского срока республиканца он разрабатывал планы усиления безопасности в резиденциях главы государства, а затем в течение последних несколько лет он занимался охраной семьи Трампа.

Протесты, покушения и падения режимов: политические потрясения 2024 года
Фотогалерея 

Карран — необычный выбор, поскольку не работает в штаб-квартире агентства в Вашингтоне и с назначением на пост директора Секретной службы минует множество должностей, отмечает New York Times. Несмотря на отсутствие управленческого опыта, его бывшие коллеги охарактеризовали Каррана как отличного агента. «Хотя это нетрадиционно, в этой новой администрации нет ничего традиционного», — оценил долгие годы работавший с ним бывший агент Джонатан Вакроу.

В отличие от других должностей в кабинете министров или поста главы ФБР, назначение руководителя Секретной службы не требует утверждения в сенате. Выбор Трампа идет вразрез с рекомендациями обеих двупартийных комиссий, которые в 2015 и 2025 годах советовали будущему президенту назначить человека, который не служил в ведомстве.

После стрельбы в Батлере тогдашний глава ведомства Кимберли Читл подала в отставку, ее сменил Рон Роу. Спецгруппа конгресса, расследовавшая покушение, пришла к выводу, что Секретная служба могла его предотвратить. Конгрессмены заключили, что неопытные или мало опытные агенты были наделены значительной ответственностью при охране Трампа, тогда как другие агенты не были в должной степени проинформированы о своих полномочиях.

В сентябре другой мужчина Райан Уэсли Раут смог пронести оружие в охраняемый периметр гольф-клуба Трампа во Флориде, когда там играл политик. Он дежурил около 12 часов, пока не забыл замечен и не попытался скрыться. Этот случай спецгруппа конгресса оценила как случай, при котором «правильно реализованные меры защиты могут предотвратить покушение».

Читайте РБК в Telegram.

Участника «Что? Где? Когда?» внесли в список экстремистов и террористов

Госдума разрешила использовать машины россиян при КТО

Самые ожидаемые российские сериалы 2025 года. Список

Сколько россияне тратили в 2024 году

Дональд Трамп впервые прокомментировал мемкоин TRUMP

Ставки до 35%: что будет с ипотекой в 2025 году

Как живет Анапа после катастрофы в Черном море. Видео

АвтоВАЗ представит гоночную Lada

Странная парочка: как винные эксперты сочетали дорогие вина и уличную еду

Названы самые востребованные автомобили с пробегом

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Дональд Трамп США Секретная служба США
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
В организации покушения на высокопоставленного военного обвинили его зятя
Политика
Байден рассказал о боязни покушения во время визита в Киев
Политика
Трамп оценил отказ Байдена от помилования себя вместе с членами семьи
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 103,24 (-0,04) Инвестиции, 22 янв, 19:20 Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 98,28 (-1,65) Инвестиции, 22 янв, 19:20
Дугин объяснил, что сближает Путина и ТрампаПолитика, 08:09
«Если не будет моря»: как отели и лагеря Анапы готовятся к летнему сезонуБизнес, 08:00
В России второй год подряд продали больше вина, чем водкиВино, 08:00
За ночь ПВО сбила четыре дрона над Белгородской областьюПолитика, 07:51
Трамп назначил спасшего его охранника главой Секретной службыПолитика, 07:47
Эксперт РАНХиГС рассказала о способе «разморозить» накопительную пенсиюОбщество, 07:42
Ставки фрахта на экспорт угля снизились до минимума за полгодаБизнес, 07:30
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
В Одессе сотрудники военкомата перепутали ребенка с уклонистомПолитика, 07:11
Пиковая дата: когда в России замедлится рост ценPro, 07:01
ЦБ объяснил, почему инфляция за год разогналась выше прогнозаЭкономика, 07:01
Словакия призвала фон дер Ляйен вмешаться в спор с Киевом о транзите газаПолитика, 06:56
Госсекретарь США посетит Панаму после угрозы Трампа вернуть каналПолитика, 06:19
Прокуратура проверит списание долга с карты участника военной операцииОбщество, 06:10
Минтруд предложил поднять декретные пособия студенткам в десять разОбщество, 05:51