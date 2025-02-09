The Telegraph узнал об изъятии тысяч золотых слитков из Банка Англии

С конца 2024 года трейдеры изъяли из хранилищ Банка Англии восемь тысяч золотых слитков, опасаясь последствий торговой войны президента США Дональда Трампа. Об этом пишет The Telegraph.

Количество изъятого драгметалла составило около 2% от общего объема запасов.

Банк получил множество запросов после того, как цены на золото на фьючерсном рынке в Нью-Йорке резко превысили наличную цену в Лондоне, рассказал замуправляющего регулятора Дэйв Рамсден. Трейдеры спешат воспользоваться разницей в ценах, пояснил он. Кроме того, биржевые игроки обеспокоены возможностью ввода Трампом новых пошлин.

«Попасть в банк сегодня утром мне было немного сложнее, потому что на складе слитков стоял грузовик. Такова реальность. Это требует времени, а груз довольно тяжелый. Но... у нас есть места для тех, кто в данный момент хочет получить свое золото», — рассказал Рамсден.

В январе управляющий Банком Англии Эндрю Бейли поделился, что увеличение числа желающих забрать слитков не вызывает беспокойства: «Лондон остается крупнейшим рынком золота в мире. Если вы вовлечены в этот рынок и хотите торговать или использовать свое золото, вам нужно держать его в Лондоне».

В 2024 году золото неоднократно устанавливало новые ценовые рекорды. Как ранее писал РБК, этому способствовали смягчение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США, рост геополитической напряженности и активные закупки драгоценного металла крупнейшими центральными банками. По итогам года золото стало одним из наиболее доходных среди ключевых сырьевых активов, прибавив в цене 27%.

В США Трамп с 4 февраля ввел 25-процентные пошлины на товары из Канады и Мексики и 10-процентные — на продукцию из Китая. В тот же день цены на золото вновь обновили исторический максимум, составив $2876,51 за унцию.