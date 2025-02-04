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Бизнес ,  
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Цены на золото вновь обновили исторический максимум

Биржевая стоимость золота впервые в истории превысила $2876 за унцию
Золото GOLD $2 820,9 -0,08%

Апрельские фьючерсы на золото на Чикагской товарной бирже (CME) по состоянию на 20:30 мск подорожали на 0,68%, до $2876,51 за унцию. Таким образом, стоимость золота вновь побила свой исторический максимум.

К 23:17 мск рост замедлился до 0,56%, металл торговался на уровне $2872,96 за унцию.

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Фото:Pics-xl / shutterstock.com

Предыдущий исторический максимум по золоту был зафиксирован на торгах 30 января, когда цена на металл превысила $2850 за унцию. Это произошло на фоне опасений инвесторов из-за введения торговых пошлин президентом США Дональдом Трампом, отмечало агентство Reuters.

В начале февраля Трамп подписал указ о пошлинах на товары из Канады, Китая и Мексики. На импорт из Мексики и Канады тарифы составят 25%, а на товары из Китая — 10%. При этом пошлины на энергоресурсы из Канады составят также 10%. Associated Press (AP) отмечала, что тарифы начнут свое действие во вторник, 4 февраля.

В 2024 году золото неоднократно устанавливало новые ценовые рекорды. Этому способствовали смягчение денежно-кредитной политики ФРС, рост геополитической напряженности и активные закупки драгоценного металла крупнейшими центральными банками. По итогам года золото стало одним из наиболее доходных среди ключевых сырьевых активов, прибавив в цене 27%.

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