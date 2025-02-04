Цены на золото вновь обновили исторический максимум
Апрельские фьючерсы на золото на Чикагской товарной бирже (CME) по состоянию на 20:30 мск подорожали на 0,68%, до $2876,51 за унцию. Таким образом, стоимость золота вновь побила свой исторический максимум.
К 23:17 мск рост замедлился до 0,56%, металл торговался на уровне $2872,96 за унцию.
Предыдущий исторический максимум по золоту был зафиксирован на торгах 30 января, когда цена на металл превысила $2850 за унцию. Это произошло на фоне опасений инвесторов из-за введения торговых пошлин президентом США Дональдом Трампом, отмечало агентство Reuters.
В начале февраля Трамп подписал указ о пошлинах на товары из Канады, Китая и Мексики. На импорт из Мексики и Канады тарифы составят 25%, а на товары из Китая — 10%. При этом пошлины на энергоресурсы из Канады составят также 10%. Associated Press (AP) отмечала, что тарифы начнут свое действие во вторник, 4 февраля.
В 2024 году золото неоднократно устанавливало новые ценовые рекорды. Этому способствовали смягчение денежно-кредитной политики ФРС, рост геополитической напряженности и активные закупки драгоценного металла крупнейшими центральными банками. По итогам года золото стало одним из наиболее доходных среди ключевых сырьевых активов, прибавив в цене 27%.
Читайте РБК в Telegram.
Вышел тизер фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги»
В Узбекистане раскрыли сеть сall-центров, обманывавших россиян
В МВД предупредили о мошеннической схеме с поддельным сайтом Wildberries
Посол Украины заявила о готовности Киева обсудить проведение выборов
Книгу 1903 года вернули в библиотеку спустя 106 лет
Киев потребовал от США гарантий насчет своих металлов
РБК запускает винный салон. Расписание
Минтранс Казахстана опубликовал отчет о крушении самолета AZAL
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Сына Майкла Джордана арестовали за хранение кокаина
Китай ответил Трампу пошлинами на нефть, СПГ и уголь из США
Бейонсе стала самой титулованной артисткой «Грэмми» в истории