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Военная операция на Украине ,  
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Хинштейн предложил создать горячую линию для борьбы с мародерами

Сюжет
Военная операция на Украине

В Курской области предложили создать горячую линию для борьбы с мародерством. С такой инициативой выступил врио главы региона Александр Хинштейн.

«Предложил создать горячую линию, помимо 112, куда каждый житель сможет сообщить о фактах мародерства, чтобы это сразу пресекать», — написал врио губернатора в своем телеграм-канале после встречи с жителями Кореневского, Хомутовского и Беловского районов.

Этот вопрос подняла жительница поселка Каучук в Кореневском районе, она спросила: «У нас есть храбрые мужчин, которые готовы защищать имущество. Что нам нужно сделать? И можно ли закрыть въезд в поселок?». «Закрыть въезд в поселок невозможно. Это дорога общего пользования. Можно организовать из ваших мужчин добровольную дружину. Они будут обходить территорию и присматривать за порядком. Надо создать линию, чтобы при звонке на 112 человек мог сообщать про факты мародерства», — ответил Хинштейн.

О случаях мародерства сообщал в прошлом ноябре глава Минтранса и бывший губернатор Роман Старовойт. «К сожалению, есть случаи мародерства, были вынуждены люди оставить свои дома. Такие факты фиксируются и военной полицией, главным управлением внутренних дел, прокуратурой. И они разбираются в установленном законном порядке. Есть уже задержанные, имущество возвращается владельцам», — сказал он.

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Александр Хинштейн

Хинштейн также добавил, что большинство жителей приграничья хотят вернуться домой. По его словам, власти региона уже приступили к комплексной разработке программы по восстановлению территории, однако начать само восстановление можно «только после того, как в приграничье будет безопасно».

В августе 2024 года в Курскую область вторглись Вооруженные силы Украины (ВСУ). В том же месяце из области выехали свыше 130 тыс. человек.

По данным Минобороны России, по состоянию на 17 января под контролем ВСУ оставалось порядка 460 кв. км территории из изначально захваченных 1268 кв. км.

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Александр Хинштейн Курская область мародерство
Александр Хинштейн фото

Александр Хинштейн

политик, врио губернатора Курской области
26 октября 1974 года
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