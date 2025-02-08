Хинштейн назвал ситуацию с бюджетом Курской области «очень плохой»
Положение бюджета Курской области «не просто плохое, а очень плохое», заявил губернатор Александр Хинштейн на встрече жителями трех районов курского приграничья, передает «РИА Новости».
«В бюджете минус 17 млрд руб.», — сказал Хинштейн (цитата по 46TV). Он пояснил, что приходится «работать с тем, что есть» и в сжатые сроки решать значительное количество вопросов, волнующих жителей Курской области.
Еще с июля в области появился долг перед семьями погибших участников военной операции, региональные выплаты не проводились, другая задолженность образовалась перед раненными, рассказал губернатор и уточнил, что обнаружил это «с ужасом и стыдом» в декабре, когда был назначен на должность. Кроме того, продолжил он, областное постановление предусматривало только однократную выплату за ранение: если раненый военнослужащий после лечения вернулся на передовую и снова получил ранение, «это уже не считается».
«Мы изменили, конечно же, этот несправедливый, неправильный подход. А по поводу долга за гибель людей, за ранения, вот сегодня ситуация с бюджетом Курской области, она просто, она не просто плохая, она очень плохая», — сказал Хинштейн.
На прошлой неделе пришлось срочно закрывать семимесячную задолженность по оплате за питание в пунктах временного размещения, средства взяли из резервного фонда.
Губернатор пояснил: «Хотя поставщики продолжали поставлять, это могло привести к печальным последствиям». С его слов, каждый вопрос, который поднимают переселенцы, это вопрос больших денег, которых сейчас в бюджете не хватает.
Вторжение украинской армии в Курскую область началось полгода назад, 6 августа 2024 года. Боевыми действиями затронуло 21% территории региона, ущерб составил 750 млрд руб., оценил врио министра восстановления и развития региона Алексею Карнаушко. Хинштейн раскритиковал его за озвученные сведения и подчеркнул, что до полного освобождения региона делать оценки пока рано.
В 2025 году доходы бюджета Курской области прогнозируются в объеме 91,8 млрд, расходы — 95,1 млрд руб. Траты на выполнение 11 нацпроектов в 2025-м прогнозируются в размере 14,2 млрд руб. «Областной бюджет на 2025 год сформирован с дефицитом в размере 3,3 млрд рублей. Основным источником его покрытия в 2025 году являются коммерческие кредиты», — сказано на сайте курского областного правительства.
Читайте РБК в Telegram.
Аэропорт Сухума принял первый за более чем 30 лет пассажирский лайнер. Видео
Новые власти Сирии назвали условие сохранения баз России
ЦБ объяснил бабушкам, что такое цифровой рубль
Спецпосланник Трампа оценил санкции против России «всего лишь на тройку»
Десятки Jaguar нашли на кладбище машин в Великобритании. Фото
Новые правила покупки жилья за маткапитал. Что изменилось
РБК запускает винный салон. Расписание
ЦБ назвал самый доходный актив в рублях по итогам 2024 года
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
В МГУ назвали две главные проблемы зумеров
Депутата генерала Гурулева предложили вывести из комитета по обороне
У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин