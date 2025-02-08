Хинштейн назвал ситуацию с бюджетом Курской области «очень плохой»

Курский губернатор рассказал, как «с ужасом и стыдом» обнаружил в начале работы скопившийся долг перед семьями погибших военнослужащих, а также несправедливый подход к выплатам за ранение

Александр Хинштейн (Фото: Hinshtein / Telegram)

Положение бюджета Курской области «не просто плохое, а очень плохое», заявил губернатор Александр Хинштейн на встрече жителями трех районов курского приграничья, передает «РИА Новости».

«В бюджете минус 17 млрд руб.», — сказал Хинштейн (цитата по 46TV). Он пояснил, что приходится «работать с тем, что есть» и в сжатые сроки решать значительное количество вопросов, волнующих жителей Курской области.

Еще с июля в области появился долг перед семьями погибших участников военной операции, региональные выплаты не проводились, другая задолженность образовалась перед раненными, рассказал губернатор и уточнил, что обнаружил это «с ужасом и стыдом» в декабре, когда был назначен на должность. Кроме того, продолжил он, областное постановление предусматривало только однократную выплату за ранение: если раненый военнослужащий после лечения вернулся на передовую и снова получил ранение, «это уже не считается».

«Мы изменили, конечно же, этот несправедливый, неправильный подход. А по поводу долга за гибель людей, за ранения, вот сегодня ситуация с бюджетом Курской области, она просто, она не просто плохая, она очень плохая», — сказал Хинштейн.

На прошлой неделе пришлось срочно закрывать семимесячную задолженность по оплате за питание в пунктах временного размещения, средства взяли из резервного фонда.

Губернатор пояснил: «Хотя поставщики продолжали поставлять, это могло привести к печальным последствиям». С его слов, каждый вопрос, который поднимают переселенцы, это вопрос больших денег, которых сейчас в бюджете не хватает.

Вторжение украинской армии в Курскую область началось полгода назад, 6 августа 2024 года. Боевыми действиями затронуло 21% территории региона, ущерб составил 750 млрд руб., оценил врио министра восстановления и развития региона Алексею Карнаушко. Хинштейн раскритиковал его за озвученные сведения и подчеркнул, что до полного освобождения региона делать оценки пока рано.

В 2025 году доходы бюджета Курской области прогнозируются в объеме 91,8 млрд, расходы — 95,1 млрд руб. Траты на выполнение 11 нацпроектов в 2025-м прогнозируются в размере 14,2 млрд руб. «Областной бюджет на 2025 год сформирован с дефицитом в размере 3,3 млрд рублей. Основным источником его покрытия в 2025 году являются коммерческие кредиты», — сказано на сайте курского областного правительства.