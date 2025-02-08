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Военная операция на Украине ,  
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Врач рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Макеевки

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Двое пострадавших в результате обстрела города Макеевки находятся в состоянии крайней степени тяжести, сообщил главврач Рудничной больницы Макеевки Руслан Агишев телеканалу «Россия».

По его словам, еще трое раненых находятся в состоянии средней тяжести, пятеро получили легкие травмы и направлены на амбулаторное лечение.

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В результате обстрела Макеевки, произошедшего днем 8 февраля, погибла молодая девушка, еще десять человек, включая ребенка, получили ранения. Обломки сбитой ракеты упали в Центрально-Городском районе города, повредив жилые дома и 15 автомобилей. Глава ДНР Денис Пушилин поручил оказать необходимую помощь пострадавшим.

Министерство иностранных дел России осудило обстрел Макеевки, назвав его «целенаправленным террористическим преступлением». С соответствующим заявлением выступила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

МИД призвал международные организации отреагировать на случившееся, отметив, что игнорирование подобных атак может рассматриваться как форма пособничества.

Макеевка — пригород Донецка, она примыкает к городу с северо-востока.

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Теги
обстрел Макеевка ДНР Военная операция на Украине
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