Захарова призвала осудить ВСУ за обстрел Макеевки в ДНР

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Министерство иностранных дел решительно осудило атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Макеевка в Донецкой народной республике (ДНР) и назвало этот акт «целенаправленным террористическим преступлением». Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова в комментарии на сайте ведомства.

Российское ведомство призвало международные организации осудить этот акт, заявив, что молчание в ответ на подобные действия является пособничеством.

В результате обстрела Макеевки днем 8 февраля погибла молодая девушка, еще десять человек, включая ребенка, получили ранения.

По предварительным данным, обломки сбитой ракеты упали в Центрально-Городском районе, вызвав разрушения. Были повреждены жилые дома и 15 автомобилей.

Глава ДНР Денис Пушилин поручил оказать помощь пострадавшим, а также оперативно заменить выбитые окна в жилых домах из-за холодной погоды. Медики продолжают оказывать необходимую помощь раненым.