Пушилин: девушка погибла и еще десять человек пострадали при обстреле Макеевки

Один человек погиб, еще 10 пострадали при обстреле Макеевки в ДНР

В результате обстрела Макеевки погибла молодая девушка, еще десять человек, включая ребенка, получили ранения, сообщил Пушилин. В городе оказались повреждены многоквартирные дома и больше десятка автомобилей

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В результате обстрела Макеевки в Донецкой народной республике (ДНР) погибла девушка и еще десять человек получили ранения. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в телеграм-канале.

«Погибла молодая девушка. По предварительным данным, десять человек ранены, включая ребенка», — написал он. Пострадавшим оказывают необходимую помощь, подчеркнул глава республики.

Над ДНР, по его словам, сбили ракету, ее фрагменты упали в Центрально-Городском районе Макеевки. Повреждения получили многоквартирные дома, а также 15 автомобилей.

Пушилин поручил оказать помощь людям, чье имущество пострадало, а также заменить разбитые окна в домах в кратчайшие сроки в связи с наступлением холодов.

Макеевка — пригород Донецка, она примыкает к городу с северо-востока. Оба города не раз подвергались обстрелам и атакам дронов после начала военной операции.

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) около 16:00 предупредило об авиационной опасности на всей территории республики, спустя десять минут угроза ракетной опасности была объявлена только для Горловки. Последняя расположена чуть менее чем в 20 км к северу от Макеевки.