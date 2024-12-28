ФСБ сообщила о срыве атаки дрона на машиностроительный завод в Макеевке

Фото: TRO_DPR / Telegram

Система защиты воздушного пространства «Купол Донбасса» сбила в ДНР украинский дрон, атаковавший Макеевский машиностроительный завод, передает «РИА Новости» со ссылкой на региональное УФСБ России.

ФСБ уничтожила фрагменты дрона контролируемым подрывом. Жертв среди мирного населения и ущерба инфраструктуре нет, отмечает агентство.

По данным Минобороны, в ночь на 28 декабря над Россией уничтожили 56 украинских беспилотников. Больше всего дронов — 28 — сбили над территорией Воронежской области. Еще 17 аппаратов перехватили над Ростовский областью, 11 — над Белгородской.