ФСБ сообщила о срыве атаки дрона на машиностроительный завод в Макеевке
Система защиты воздушного пространства «Купол Донбасса» сбила в ДНР украинский дрон, атаковавший Макеевский машиностроительный завод, передает «РИА Новости» со ссылкой на региональное УФСБ России.
ФСБ уничтожила фрагменты дрона контролируемым подрывом. Жертв среди мирного населения и ущерба инфраструктуре нет, отмечает агентство.
По данным Минобороны, в ночь на 28 декабря над Россией уничтожили 56 украинских беспилотников. Больше всего дронов — 28 — сбили над территорией Воронежской области. Еще 17 аппаратов перехватили над Ростовский областью, 11 — над Белгородской.
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