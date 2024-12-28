 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

ФСБ сообщила о срыве атаки дрона на машиностроительный завод в Макеевке

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: TRO_DPR / Telegram
Фото: TRO_DPR / Telegram

Система защиты воздушного пространства «Купол Донбасса» сбила в ДНР украинский дрон, атаковавший Макеевский машиностроительный завод, передает «РИА Новости» со ссылкой на региональное УФСБ России.

Минобороны сообщило о перехвате 56 дронов за ночь
Политика
Фото:Минобороны России

ФСБ уничтожила фрагменты дрона контролируемым подрывом. Жертв среди мирного населения и ущерба инфраструктуре нет, отмечает агентство.

По данным Минобороны, в ночь на 28 декабря над Россией уничтожили 56 украинских беспилотников. Больше всего дронов — 28 — сбили над территорией Воронежской области. Еще 17 аппаратов перехватили над Ростовский областью, 11 — над Белгородской.

Читайте РБК в Telegram.

Путин ответил на вопрос закончится ли СВО в 2025 году. Видео

Певца Шарлота приговорили к 5,5 годам колонии-поселения

ЦБ поменяет механизм установления официальных курсов валют к рублю

Когда подешевеют машины и чего бояться в 2025 году

Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году

Путин подписал закон о повышении штрафов за нарушение ПДД. Инфографика

Умер генереальный директор Suzuki Motor Corporation

Роскомнадзор предложил критерии пропаганды чайлдфри

Главные события 2024 года по версии российских виноделов

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Макеевка дрон беспилотники ДНР заводы атака Военная операция на Украине
Материалы по теме
Минобороны сообщило о перехвате 56 дронов за ночь
Политика
За ночь над пятью регионами России сбили 13 беспилотников
Политика
Силы ПВО сбили еще два дрона ВСУ над Брянской областью
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 28 декабря
EUR ЦБ: 105,95 (+2,65) Инвестиции, 27 дек, 19:15 Курс доллара на 28 декабря
USD ЦБ: 100,53 (+1,3) Инвестиции, 27 дек, 19:15
Как снабжают электроэнергией крупные научные центрыРБК и Россети, 09:07
Ефимов сообщил о включении участка на Малой Филевской в программу КРТГород, 09:05
Посол России в Мали заявил об открытии Украиной «второго фронта» в АфрикеПолитика, 09:03
Истечет ли в 2025 году срок подачи заявлений на разблокировку в EuroclearPro, 08:57
ФСБ заподозрила россиянина в покушении на офицера и военного блогераПолитика, 08:55
ФСБ сообщила о срыве атаки дрона на машиностроительный завод в МакеевкеПолитика, 08:37
Не забудьте сказать себе «спасибо»: два сценария, как подвести итоги годаPro, 08:36
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Суд оштрафовал крымчанина на ₽50 тыс. за лозунг в московском метроПолитика, 08:18
В аэропорту Казани приостановили полетыОбщество, 08:07
Spiegel узнал о крупной утечке данных хозяев электрокаров из-за ошибки ПОТехнологии и медиа, 08:01
Россия пригласила президента Индонезии в Москву на парад ПобедыПолитика, 07:53
Минобороны сообщило о перехвате 56 дронов за ночьПолитика, 07:37
Два старых бензовоза: как вырастить оборот компании в 10 раз до ₽3 млрдРБК и Альфа-Лизинг, 07:30
Инвесторы заплатят повышенный налог при первой продаже акций Х5Инвестиции, 07:30