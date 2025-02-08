СК начал проверку из-за пожара в здании Электрозавода в Москве

Фото: moscowproc / Telegram

Следственный комитет начал проверку по факту пожара в здании бывшего Электрозавода на Электрозаводской улице в Москве. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Следователи и криминалисты столичного СК России совместно с оперативными службами приступили к осмотру места происшествия. В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз», — говорится в сообщении.

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В столичном Депздраве сообщили, что три человека госпитализированы, они отравились дымом.

Возгорание началось вечером 8 февраля в здании бывшего Электрозавода на Электрозаводской улице в Москве. Сотрудники МЧС эвакуировали 80 человек, еще 120 людей смогли покинуть здание самостоятельно. Пожару присвоен третий ранг сложности из пяти.