СК начал проверку из-за пожара в здании Электрозавода в Москве
Следственный комитет начал проверку по факту пожара в здании бывшего Электрозавода на Электрозаводской улице в Москве. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Следователи и криминалисты столичного СК России совместно с оперативными службами приступили к осмотру места происшествия. В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз», — говорится в сообщении.
В столичном Депздраве сообщили, что три человека госпитализированы, они отравились дымом.
Возгорание началось вечером 8 февраля в здании бывшего Электрозавода на Электрозаводской улице в Москве. Сотрудники МЧС эвакуировали 80 человек, еще 120 людей смогли покинуть здание самостоятельно. Пожару присвоен третий ранг сложности из пяти.
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