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Общество ,  
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СК начал проверку из-за пожара в здании Электрозавода в Москве

Фото: moscowproc / Telegram
Фото: moscowproc / Telegram

Следственный комитет начал проверку по факту пожара в здании бывшего Электрозавода на Электрозаводской улице в Москве. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Следователи и криминалисты столичного СК России совместно с оперативными службами приступили к осмотру места происшествия. В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз», — говорится в сообщении.

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Возгорание началось вечером 8 февраля в здании бывшего Электрозавода на Электрозаводской улице в Москве.  Сотрудники МЧС эвакуировали 80 человек, еще 120 людей смогли покинуть здание самостоятельно. Пожару присвоен третий ранг сложности из пяти.

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Теги
пожар Москва Электрозаводская Следственный комитет
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