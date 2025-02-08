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Военная операция на Украине ,  
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Хегсет поедет в Европу для обсуждения окончания конфликта на Украине

Глава Пентагона поедет в Европу для обсуждения окончания конфликта на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Пит Хегсет
Пит Хегсет (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Министр обороны США Пит Хегсет 10 февраля отправится в недельную поездку в Германию, Бельгию и Польшу, чтобы в том числе обсудить урегулирование конфликта на Украине. Об этом сообщает пресс-служба американского оборонного ведомства.

Хегсет посетит Бельгию для участия в заседании Контактной группы по обороне Украины (UDGG), где «подтвердит приверженность президента [США Дональда] Трампа скорейшему дипломатическому урегулированию конфликта на Украине», отметили в ведомстве.

В Пентагоне добавили, что Хегсет также обсудит увеличение союзниками США по НАТО оборонных расходов, а в Польше он встретится с лидерами страны, чтобы обсудить двустороннее военное сотрудничество и отметить лидерство Варшавы «как образцового союзника в сфере инвестиций в оборону и распределения бремени в НАТО».

Зеленский заявил о готовности к сделке с Трампом
Политика
Владимир Зеленский

Ранее Трамп заявил, что завершение конфликта на Украине может наступить в скором времени, отметив, что его администрация прилагает для этого «очень большие усилия».

Трамп также сообщил о планах переговоров с президентом России Владимиром Путиным, однако сроки возможной встречи не уточнял. В свою очередь, Кремль подчеркнул готовность к диалогу с новой администрацией США, однако заявил, что конкретных инициатив со стороны Вашингтона пока не поступило.

Россия называла условия прекращения огня, среди которых вывод украинских войск с территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание их российскими регионами и отказ Киева от вступления в НАТО. Украина называла эти условия Москвы ультиматумом.

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Пит Хегсет Минобороны США Военная операция на Украине Европа
Пит Хегсет фото

Пит Хегсет

политик, министр обороны США
6 июня 1980 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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