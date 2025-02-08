Хегсет поедет в Европу для обсуждения окончания конфликта на Украине
Министр обороны США Пит Хегсет 10 февраля отправится в недельную поездку в Германию, Бельгию и Польшу, чтобы в том числе обсудить урегулирование конфликта на Украине. Об этом сообщает пресс-служба американского оборонного ведомства.
Хегсет посетит Бельгию для участия в заседании Контактной группы по обороне Украины (UDGG), где «подтвердит приверженность президента [США Дональда] Трампа скорейшему дипломатическому урегулированию конфликта на Украине», отметили в ведомстве.
В Пентагоне добавили, что Хегсет также обсудит увеличение союзниками США по НАТО оборонных расходов, а в Польше он встретится с лидерами страны, чтобы обсудить двустороннее военное сотрудничество и отметить лидерство Варшавы «как образцового союзника в сфере инвестиций в оборону и распределения бремени в НАТО».
Ранее Трамп заявил, что завершение конфликта на Украине может наступить в скором времени, отметив, что его администрация прилагает для этого «очень большие усилия».
Трамп также сообщил о планах переговоров с президентом России Владимиром Путиным, однако сроки возможной встречи не уточнял. В свою очередь, Кремль подчеркнул готовность к диалогу с новой администрацией США, однако заявил, что конкретных инициатив со стороны Вашингтона пока не поступило.
Россия называла условия прекращения огня, среди которых вывод украинских войск с территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание их российскими регионами и отказ Киева от вступления в НАТО. Украина называла эти условия Москвы ультиматумом.
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