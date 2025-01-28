Погранкомитет Белоруссии сообщил о 15-тысячной группировке ВСУ у своей границы

В Белоруссии раскрыли размер украинской группировки у своей границы

Фото: Reuters

Украина стянула к границам Белоруссии группировку 15 тыс. военнослужащих. Об этом журналистам сообщил официальный представитель белорусского пограничного комитета.

«Это вооруженные силы, нацгвардия, полиция и территориальная оборона», — передала БелТА его слова.

Эти силы стянуты в приграничные районы. При этом «пограничные наряды Украины в большей степени ведут себя спокойно, профессионально», сказал представитель ведомства Антон Бычковский. Саму обстановку на границе двух стран он назвал «контролируемой». Ситуация там «имеет тенденцию к нормализации».

При этом за последний год на границе с Украиной белорусские пограничники зафиксировали 350 полетов дронов. «Приблизительно в 20 случаях фиксировались нарушения воздушного пространства Республики Беларусь», — сказал представитель погранслужбы.