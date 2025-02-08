Туристка из России упала со скалы в Анталье, пытаясь сфотографироваться
Россиянка упала со скалы в курортном городе Анталья, сообщает турецкий телеканал Habertürk.
По данным телеканала, пострадавшей туристкой из России оказалась 28-летняя Наиля Вохидова. Она потеряла равновесие и упала на камни, пытаясь сфотографироваться на скалах в районе Муратпаша. Россиянка получила травму ноги, ее госпитализировали.
В конце января российский турист погиб в Таиланде в результате ДТП с мотоциклом, его супругу госпитализировали в тяжелом состоянии.
По данным спасательной службы Sawang Boriboon, когда семейная пара из России переходила дорогу, один из водителей остановил автомобиль, пропуская их. Однако следовавший за ним мотоцикл KTM 1200cc с номерными знаками Бангкока не успел затормозить и на большой скорости врезался в пешеходов.
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