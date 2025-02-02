Около озера Рица пропал российский турист
Сотрудники МЧС Абхазии ищут пропавшего около озера Рица россиянина, поиски продолжаются уже больше полсуток часов, сообщает пресс-служба ведомства республики.
«В окрестностях озера Рица ведутся поиски гражданина России Берестнева А. С.,1986 года рождения, жителя Тюменской области», — говорится в сообщении.
Отмечается, что сигнал о пропаже поступил в 04:30 мск 2 февраля. В поисковых работах участвуют восемь сотрудников поисково-спасательной организации МЧС республики.
Рица — это высокогорный водоем в Абхазии, самое большое озеро республики, расположенное на территории Рицинского реликтового национального парка в долине реки Лашипсе.
В июле 2023 года в Абхазии пропала туристка из Москвы. Как тогда сообщали очевидцы, ее унесло течением реки Бзыбь во время ливней. Женщина отдыхала с мужем в селе Агараки Гудаутского района.
Читайте РБК в Telegram.
МИД Испании заявил, что Европе придется восстановить отношения с Россией
Путин заявил, что Трамп «наведет порядок» среди европейских политиков
Вице-губернатор Приморья погиб, возвращаясь с боевого задания
Собянин показал, как будет выглядеть Цирк на Вернадского после реконструкции
Покупать сейчас или подождать: что будет с ценами на квартиры в 2025 году
Китайцы начнут продавать в России недорогой кроссовер с ресурсом более 1 млн км
РБК запускает винный салон. Расписание
Великобритания и страны ЕС не пришли к согласию о миротворцах на Украине
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
В 2024 году Турция приблизилась к рекордным показателям турпотока из России
Посланник Трампа рассказал о «надежном плане» завершения боев на Украине
В Финляндии школьнику с российским паспортом отказали в экскурсии