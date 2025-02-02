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Общество ,  
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Около озера Рица пропал российский турист

В Абхазии спасатели начали поиски пропавшего близ озера Рица россиянина
Озеро Рица
Озеро Рица (Фото: Томас Тхайцук / Sputnik / РИА Новости)

Сотрудники МЧС Абхазии ищут пропавшего около озера Рица россиянина, поиски продолжаются уже больше полсуток часов, сообщает пресс-служба ведомства республики.

«В окрестностях озера Рица ведутся поиски гражданина России Берестнева А. С.,1986 года рождения, жителя Тюменской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сигнал о пропаже поступил в 04:30 мск 2 февраля. В поисковых работах участвуют восемь сотрудников поисково-спасательной организации МЧС республики.

Рица — это высокогорный водоем в Абхазии, самое большое озеро республики, расположенное на территории Рицинского реликтового национального парка в долине реки Лашипсе.

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Фото:МЧС Хабаровского края

В июле 2023 года в Абхазии пропала туристка из Москвы. Как тогда сообщали очевидцы, ее унесло течением реки Бзыбь во время ливней. Женщина отдыхала с мужем в селе Агараки Гудаутского района.

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Теги
Абхазия МЧС пропавший турист Россия


 

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