Американцы назвали способы предотвратить инциденты со стрельбой

Сторонники двух крупнейших партий разошлись во мнениях: демократы выступают за ужесточение оружейных законов, а республиканцы считают, что чем больше у населения огнестрельного оружия, тем безопаснее

Фото: Ronen Tivony / Zumapress.com / Global Look Press

Американцы в целом (72%) считают, что массовые стрельбы можно предотвратить, если приложить усилия, свидетельствуют данные опроса CBS. В то же время республиканцы в большей степени, чем демократы, склонны считать, что такие инциденты — неотъемлемая часть «свободного общества», с которой следует примириться. Позиция граждан страны по этому вопросу сильнее зависит от того, сторонниками какой из двух крупнейших партий они являются, чем от других факторов, указывает телеканал.

Опрос проводился с 1 по 3 июня, в нем принял участие 2021 взрослый житель США.

На вопрос о причинах большей распространенности инцидентов со стрельбой в США, чем во многих других странах, большинство республиканцев ответили, что дело в психических заболеваниях (59%). Другой распространенный ответ — компьютерные игры и фильмы с демонстрацией жестокости (49%). Лишь четверть республиканцев считает, что виной всему ношение оружия — среди сторонников демпартии это популярная позиция (76%). На втором месте по популярности у демократов - вариант о более остром, чем в других странах, расовом разделении (42%).

Как следствие, жители США разошлись во мнениях и о способах решения этой проблемы. Демократы для сокращения числа случаев массовой стрельбы предлагают:

более тщательно наводить справки о покупателях оружия (74%);

запретить полуавтоматическое оружие (72%);

вводить законы «красного флага», которые позволяют изымать оружие у людей, признанных судом опасными для общества или самих себя (70%; сейчас такие законы под тем или иным названием есть в ряде штатов);

уделять больше внимания выявлению и лечению психических расстройств (61%).

Последний вариант ответа стал наиболее популярным среди республиканцев (60%). В числе других мер они назвали:

увеличение присутствия вооруженных полицейских и охранников в общественных местах (59%);

рост религиозности населения (54%);

разрешение на ношение оружия большему числу законопослушных граждан (53%).

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В то время как 72% демократов считают, что количество огнестрельного оружия на руках у жителей США лучше сократить до минимума, почти половина республиканцев (46%) убеждены, что общество будет безопаснее, если такое оружие будет едва ли не у всех.

Большая часть опрошенных, в том числе большинство республиканцев, согласны, что минимальный возраст для приобретения полуавтоматического оружия не должен быть меньше 21 года.

По сравнению с предыдущими опросами поддержка более жесткого оружейного законодательства выросла, пишет CBS, отмечая, что так часто происходит после резонансных массовых убийств. Спустя время этот показатель обычно снижается.

За последний месяц в США случилось несколько крупных инцидентов со стрельбой. 14 мая стрельба произошла в супермаркете в городе Буффало (штат Нью-Йорк), погибли десять человек, трое были ранены. Стрельба расследуется как преступление на почве расовой ненависти: 11 из 13 жертв были темнокожими. Власти штата после этого ужесточили оружейные законы, в частности, увеличив до 21 года минимальный возраст для покупки полуавтоматического оружия.

24 мая 18-летний бывший ученик напал на начальную школу в техасском Ювалде. Он застрелил 19 детей и двоих учителей. При этом с момента, когда стрелок вошел в школу, до времени прибытия на место происшествия полиции прошло больше часа, в экстренные службы поступило не менее восьми звонков. Президент США Джо Байден после стрельбы призвал власти бороться с оружейным лобби и ввести дополнительные ограничения.