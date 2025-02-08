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Политика ,  
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Генконсул в Нью-Йорке заявил о росте интереса в США к поездкам в Россию

Генконсул Захаров: в Соединенных Штатах растет интерес к поездкам в Россию

Генеральное консульство России в Нью-Йорке видит «некоторое увеличение» выдаваемых виз, что говорит о росте интереса к поездкам в Россию, заявил «РИА Новости» генконсул Александр Захаров.

Он отметил, что в прошедшем году «весьма востребованными» оказались почти все консульские действия, в том числе оформление загранпаспортов, подтверждение гражданства и нотариальные функции.

Захаров также рассказал о «всплеске обращений» по получению российского гражданства со стороны украинцев после требований властей Украины о постановке на учет граждан призывного возраста за рубежом.

По его словам, генконсульство в 2024 году получило заявки от 54 граждан Украины, в том числе тех, чьи родители уже стали россиянами. «В соответствии с действующим законодательством рекомендовали обратиться с такими заявлениями в органы МВД на территории России», — сказал он.

Украинцам призывного возраста запретили консульские услуги за рубежом
Политика
Фото:Attila Husejnow / Global Look Press / Keystone Press Agency

В апреле 2024 МИД Украины временно запретил большинство консульских услуг для мужчин призывного возраста, которые находятся за границей. Они могут лишь оформлять документы для возвращения в страну.

Летом того же года в Минобороны Украины заявили, что проживающие за границей 17-летние граждане не могут встать на воинский учет удаленно через сервис «Резерв+», а только лично, явившись в посольство.

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Теги
Нью-Йорк США Россия генконсульство
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