Проживающим за границей украинцам запретили удаленно вставать на учет

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Проживающие за границей 17-летние граждане Украины не могут встать на воинский учет удаленно через сервис «Резерв+», заявил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона.

Приложение «Резерв+» разработало Минобороны Украины для обновления данных военнообязанных.

Встать на воинский учет уехавшие молодые люди могут только лично, явившись в посольство, отметил Лазуткин. По его словам, таким образом юноши не затруднят работу территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата).

В соответствии со ст. 14 Закона «О воинской обязанности и военной службе», все граждане Украины мужского пола, которым в год постановки на воинский учет исполняется 17 лет, ставятся на учет ежегодно в январе, отмечает украинское издание «Обозреватель».

В апреле президент Украины Владимир Зеленский подписал новый закон о мобилизации, документ вступил в силу с 18 мая. Он устанавливает новые требования к военнообязанным. В частности, законом отменяются категории ограниченно годных. Теперь на Украине будут только две категории: «годен» или «не годен» к военной службе.

Возраст, в котором человек подпадает под мобилизацию, снизили с 27 до 25 лет. Вместе с тем теперь во время военного положения нельзя будет мобилизовать мужчин от 18 до 25 лет, которые не проходили срочную службу. Возможность демобилизации законом не предусмотрена.

В апреле МИД Украины временно запретил большинство консульских услуг для мужчин призывного возраста, которые находятся за границей. С 23 апреля они могут лишь оформлять документы для возвращения в страну. Позднее снятых с воинского учета в связи с выездом за границу на срок более трех месяцев граждан Украины обязали вернуться в страну.