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Военная операция на Украине ,  
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Захарова сочла планы Зеленского по спецконтрактам частью сделки по цинку

Сюжет
Военная операция на Украине

Подготовка президента Владимира Зеленского к введению специальных контрактов на военную службу для украинцев в возрасте от 18 до 24 лет является частью сделки с США по редкоземельным металлам. Такое мнение высказала официальный представитель МИДа России Мария Захарова.

«Часть сделки по редкоземельному металлу — цинку», — написала она в своем телеграм-канале.

На Украине с 24 февраля 2022 года действует военное положение и всеобщая мобилизация, их продлевают каждые три месяца. Весной 2024 года в стране ужесточили условия мобилизации, в частности снизив минимальный порог призыва с 27 до 25 лет.

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Политика
Владимир Зеленский

Ранее Зеленский в интервью Reuters заявил, что правительство Украины собирается ввести соответствующую систему контрактов в ближайшее время. При этом он подчеркнул, что это не мобилизация.

На фоне жалоб украинских бойцов на нехватку личного состава США призвали Украину снизить возраст призыва до 18 лет, однако в Киеве отказывались это делать, отметив нецелесообразность подобного решения при нехватке оружия.

Заявление по сделке о редкоземельных металлах, которую имела ввиду Захарова, американский президент Дональд Трамп сделал 3 февраля. Он выразил заинтересованность США в соответствующих украинских ресурсах, предложив взамен помощь Киеву. Зеленский положительно отреагировал на инициативу, подчеркнув, что Украина не намерена делиться ресурсами даром, а рассчитывает на совместную добычу ископаемых.

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Мария Захарова Владимир Зеленский цинк США металлы
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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