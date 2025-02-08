Захарова сочла планы Зеленского по спецконтрактам частью сделки по цинку
Подготовка президента Владимира Зеленского к введению специальных контрактов на военную службу для украинцев в возрасте от 18 до 24 лет является частью сделки с США по редкоземельным металлам. Такое мнение высказала официальный представитель МИДа России Мария Захарова.
«Часть сделки по редкоземельному металлу — цинку», — написала она в своем телеграм-канале.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует военное положение и всеобщая мобилизация, их продлевают каждые три месяца. Весной 2024 года в стране ужесточили условия мобилизации, в частности снизив минимальный порог призыва с 27 до 25 лет.
Ранее Зеленский в интервью Reuters заявил, что правительство Украины собирается ввести соответствующую систему контрактов в ближайшее время. При этом он подчеркнул, что это не мобилизация.
На фоне жалоб украинских бойцов на нехватку личного состава США призвали Украину снизить возраст призыва до 18 лет, однако в Киеве отказывались это делать, отметив нецелесообразность подобного решения при нехватке оружия.
Заявление по сделке о редкоземельных металлах, которую имела ввиду Захарова, американский президент Дональд Трамп сделал 3 февраля. Он выразил заинтересованность США в соответствующих украинских ресурсах, предложив взамен помощь Киеву. Зеленский положительно отреагировал на инициативу, подчеркнув, что Украина не намерена делиться ресурсами даром, а рассчитывает на совместную добычу ископаемых.
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