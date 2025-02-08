Папуашвили: Грузия ждет извинений от тех, кто критиковал закон об иноагентах

В Грузии заявили, что ждут извинений за критику закона об иноагентах

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, комментируя заявление американского президента Дональда Трампа о коррупции в Агентстве США по международному развитию (USAID), призвал извиниться перед Грузией всех, кто критиковал ее закон об иноагентах. Об этом он написал на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, которая признана запрещенной на территории России и запрещена).

«Пришло время всем иностранцам, которые боролись против «Закона прозрачности» (закон об иноагентах. — РБК), извиниться перед грузинским правительством и грузинским народом», — говорится в посте.

Законопроект «О прозрачности иностранного влияния» вступил в силу в начале июня 2024 года, несмотря на наложенное бывшим президентом страны Саломе Зурабишвили вето. Его подписал парламент. Документ нацелен на «организации, осуществляющие интересы иностранной державы», — такими могут быть признаны некоммерческие организации и СМИ, если более 20% их финансирования идет из-за рубежа. Закон подвергся критике со стороны США и стран Евросоюза, которые настаивали на том, чтобы документ был либо отозван, либо переписан. В частности, в Штатах назвали проект угрозой евроинтеграции Грузии и свернули программу помощи Грузии на $95 млн. Кроме этого, после принятия закона в стране начались массовые протесты.

Накануне Трамп заявил, что коррупция в USAID была на «невиданном ранее» уровне, поэтому организация точно будет закрыта. После инаугурации он объявил о масштабных изменениях в агентстве. Программы USAID были заморожены на 90 дней на время ревизии, закрылась штаб-квартира в Вашингтоне, а также прекратили работу сайт и аккаунт USAID в соцсети X.

USAID — независимое агентство правительства США, было учреждено в 1961 году по указу президента США Джона Кеннеди. Агентство отвечает за управление помощью другим странам и предоставляет гранты на проекты по развитию государств. В частности, финансировало множество проектов на Украине.