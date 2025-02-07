В кабмине назвали новую должность экс-губернатора Новгородской области
Андрей Никитин, в пятницу освобожденный от должности губернатора Новгородской области, назначен заместителем министра транспорта России. Об этом РБК сообщили в пресс-службе кабмина.
«Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Андрея Никитина заместителем министра транспорта», — говорится в сообщении.
Ранее о готовящемся назначении Никитина замминистра транспорта сообщили источники РБК. Президент Владимир Путин 7 февраля подписал указ о прекращении его полномочий на посту губернатора по собственному желанию.
Кроме того, на этой неделе Никитин был переназначен в президиум Госсовета, он возглавляет там комиссию по направлению «Экологическое благополучие».
Никитин был назначен врио губернатора Новгородской области в феврале 2017 года. До этого был гендиректором АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». В сентябре 2017 года он победил на выборах главы региона. В сентябре 2022 года его переизбрали на второй срок.
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