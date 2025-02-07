Экс-губернатор Новгородской области перейдет в Минтранс
Отправленный 7 февраля президентом Владимиром Путиным в отставку в связи с переходом на другую работу губернатор Новгородской области Андрей Никитин получит назначение в Минтрансе, рассказал РБК источник, знакомый с кадровым решением, и подтвердил источник, знакомый с Никитиным.
По словам собеседников РБК, 45-летний экс-губернатор займет должность заместителя министра транспорта Романа Старовойта. Накануне заместитель министра транспорта Дмитрий Баканов был назначен главой госкорпорации «Роскосмос» вместо Юрия Борисова.
Никитин возглавлял Новгородскую область с 2017 года. Путин назначил его временно исполняющим обязанности губернатора в феврале того года, в сентябре его избрали на выборах. В 2022 году Никитин начал свой второй срок на посту губернатора. Ранее Андрей Никитин возглавлял Агентство стратегических инициатив.
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