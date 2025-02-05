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Путин утвердил состав президиума Госсовета России

Путин утвердил состав президиума Госсовета России из 26 человек
В обновленный состав президиума Госсовета России вошли 26 человек, секретарем остался Алексей Дюмин. Из списка, в частности, исключили врио губернатора Курской области Александра Хинштейна и главу Крыма Сергея Аксенова
Заседание Госсовета России
Заседание Госсовета России (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение об утверждении состава президиума Госсовета, документ опубликован на официальном портале правовых актов.

В президиум Госсовета вошли 26 человек, среди них помощник президента Алексей Дюмин, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, замглавы администрации президента Максим Орешкин, премьер-министр Михаил Мишустин и начальник управления президента по вопросам формирования и деятельности Госсовета Владимир Симоненко.

Также в его состав вошли главы ЯНАО, Ставропольского, Приморского и Красноярского краев Дмитрий Артюхов, Владимир Владимиров, Олег Кожемяко и Михаил Котюков, губернаторы Московской, Ивановской, Сахалинской, Рязанской, Тульской, Новгородской, Нижегородской, Челябинской, Самарской, Архангельской, Мурманской и Калужской областей Андрей Воробьев, Станислав Воскресенский, Валерий Лимаренко, Павел Малков, Дмитрий Миляев, Андрей Никитин, Глеб Никитин, Алексей Текслер, Вячеслав Федорищев, Александр Цыбульский, Андрей Чибис и Владислав Шапша, главы Татарстана, Якутии и Бурятии Рустам Минниханов, Айсен Николаев и Алексей Цыденов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев и мэр Москвы Сергей Собянин.

Секретарем обновленного Госсовета остался Дюмин.

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Фото:Максим Блинов / ТАСС

Прошлый состав президиума Госсовета был утвержден в декабре 2020 года, в него входил 31 человек. Позднее в список неоднократно вносили изменения. В частности, в новый состав не вошли вице-премьер Юрий Трутнев, губернаторы Белгородской, Амурской и Кировской областей Вячеслав Гладков, Василий Орлов и Александр Соколов, главы Ингушетии, ДНР, Краснодарского края и Крыма Махмуда-Али Калиматов, Денис Пушилин, Вениамин Кондратьев и Сергей Аксенов, глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин, а также врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Госсовет России формируется президентом и является конституционным государственным органом. Он включает в себя 21 комиссию, которая анализирует ситуации в разных социально-экономических направлениях, готовит предложения по совершенствованию управления, а также оценивает результаты реализации федеральных и региональных проектов.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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