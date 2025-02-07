Калининградский СК завел три дела против матери мальчика, убитого отчимом
Следователи в Калининградской области возбудили три уголовных дела в отношении матери мальчика, в убийстве которого обвиняют его отчима. Об этом сообщили в региональном следственном управлении.
Женщина задержана в качестве подозреваемой.
Дела заведены по п. «а», «г», «е» ч. 2 ст. 117 (истязание), ст. 125 (оставление в опасности) и ст. 156 (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) Уголовного кодекса России.
По версии следствия, 30-летняя подозреваемая и ее 42-летний супруг с сентября 2023 года по февраль 2025 года периодически избивали, лишали воды, запугивали и унижали двух малолетних детей женщины — семилетнего мальчика и 12-летнюю девочку.
Вечером 1 февраля 2025 года подозреваемая, достоверно зная, что супруг избил ее сына, не приняла мер по оказанию ему медпомощи и оставила ребенка в опасном для его жизни состоянии, говорится в публикации ведомства.
В ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
Жителя города Черняховска Калининградской области задержали по подозрению в убийстве семилетнего пасынка 4 февраля. Следственный комитет тогда сообщил, что, по предварительным данным, мать мальчика участия в совершении преступления не принимала.
В ходе допроса мужчина рассказал следствию, что избил ребенка из-за того, что тот якобы отказывался выполнять физические упражнения. Наутро обнаружив, что ребенок умер, он спрятал труп в спортивной сумке и попытался утопить ее в воде в болотистой местности в черте города.
Власти Черняховска объявили 6 февраля днем траура.
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