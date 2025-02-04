В Калининграде возник стихийный мемориал в память об убитом мальчике

Стихийный мемориал в память о семилетнем мальчике, убитом в городе Черняховске Калининградской области (Фото: Александр Архипов / ТАСС)

Жители Калининграда организовали стихийный мемориал в память о семилетнем мальчике, убитом в городе Черняховске в области. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Мемориал возник на площади Победы. Жители приносят цветы и игрушки к Триумфальной колонне. По данным портала «Главный региональный», цветы и игрушки также несут к памятнику Барклаю де Толли в Черняховске.

Мемориалы возникли еще в Советске, Немане, Балтийске, Гурьевске, Гусеве, Озерске, Светлом и Светлогорске, пишет «Клопс.ru».

Об исчезновении ребенка стало известно 3 февраля. В полицию обратилась его мать. В поисках школьника участвовали полицейские, волонтеры и кинологи с собаками.

Тело мальчика нашли в болотистой местности в черте города, сообщила 4 февраля областная прокуратура. По подозрению в убийстве задержали его отчима.

По данным следствия, 42-летний мужчина вечером 1 февраля в отсутствие супруги избил ребенка. Утром 2 февраля, обнаружив, что мальчик мертв, он спрятал тело, убедил жену сообщить об исчезновении сына в правоохранительные органы и затем сам создавал видимость активного поиска пасынка.

Следователи возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса — убийство. Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы.