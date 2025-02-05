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Общество ,  
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В Черняховске 6 февраля объявили днем траура по убитому мальчику

Фото: chernyakhovskadm / Telegram
Фото: chernyakhovskadm / Telegram

Власти Черняховска в Калининградской области объявили в четверг, 6 февраля, день траура в память о семилетнем мальчике, убитом, предположительно, собственным отчимом. Об этом сообщила администрация муниципального округа.

По ее информации, прощание с ребенком также пройдет 6 февраля в 13:00 (14:00 мск) в кафедральном соборе Архангела Михаила.

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Ребенок ушел из дома вечером 2 февраля после ссоры с родителями. Однако домой он не вернулся, из-за чего его мать обратилась в полицию. О задержании его отчима стало известно ночью 4 февраля.

В ходе допроса отчим сообщил следствию, что избил своего ребенка из-за того, что тот якобы отказывался выполнять физические упражнения. Мужчина также рассказал и показал следователям, что спрятал тело ребенка в спортивной сумке и пытался утопить ее в воде.

В результате судебно-медицинской экспертизы специалисты установили, что мальчик мог умереть от закрытой черепно-мозговой травмы.

Следователи возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса — убийство. Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы.

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Теги
Калининградская область убийство ребенок траур
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