Росавиация ввела временные ограничения в аэропорту Мурманска
Временные ограничения на прием и вылет рейсов введены в Международном аэропорту Мурманска им. Николая II. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения в 18:38 мск введены на работу аэропорта Мурманск (код ИКАО: ULMM). Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — говорится в сообщении.
Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, добавил Кореняко.
Росавиация периодически вводит ограничения в различных аэропортах России. Меры применяются для обеспечения безопасности на фоне атак украинских беспилотников. В последний раз ограничения в аэропорту Мурманска вводились 29 января 2025 года. В тот же день губернатор Андрей Чибис предупредил местных жителей об опасности атак дронов.
Читайте РБК в Telegram.
Аэропорт Сухума принял первый за более чем 30 лет пассажирский лайнер. Видео
Новые власти Сирии назвали условие сохранения баз России
ЦБ объяснил бабушкам, что такое цифровой рубль
Спецпосланник Трампа оценил санкции против России «всего лишь на тройку»
Десятки Jaguar нашли на кладбище машин в Великобритании. Фото
Новые правила покупки жилья за маткапитал. Что изменилось
РБК запускает винный салон. Расписание
ЦБ назвал самый доходный актив в рублях по итогам 2024 года
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
В МГУ назвали две главные проблемы зумеров
Депутата генерала Гурулева предложили вывести из комитета по обороне
У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин