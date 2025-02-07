Росавиация ввела временные ограничения в аэропорту Мурманска

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Временные ограничения на прием и вылет рейсов введены в Международном аэропорту Мурманска им. Николая II. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения в 18:38 мск введены на работу аэропорта Мурманск (код ИКАО: ULMM). Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — говорится в сообщении.

Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, добавил Кореняко.

Росавиация периодически вводит ограничения в различных аэропортах России. Меры применяются для обеспечения безопасности на фоне атак украинских беспилотников. В последний раз ограничения в аэропорту Мурманска вводились 29 января 2025 года. В тот же день губернатор Андрей Чибис предупредил местных жителей об опасности атак дронов.