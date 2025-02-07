Росавиация запланировала частичное открытие неба для гражданских БПЛА

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Росавиация начала изучать возможность частично открыть небо для гражданских дронов в регионах с базовым уровнем реагирования, сообщил ТАСС руководитель ведомства Дмитрий Ядров на выставке NAIS-2025.

К таким регионам не относятся только Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области и субъекты, входящие в состав Центрального и Южного федеральных округов.

«Мы, со своей стороны, в первую очередь смотрим на те субъекты, которые находятся в базовом уровне реагирования, в соответствии с указом президента. Таких субъектов 58», — сказал он.

Росавиация и Минтранс разработали и разослали всем субъектам методику, позволяющую регионам частично открыть небо, обеспечивая и уровень национальной безопасности, и полеты беспилотников.

Ядров рассказал, что Росавиация собирается создать отдельный класс воздушного пространства для гражданских беспилотников — на высоте до 120 м летать будет только беспилотная авиация, а расстояние от 300 до 400 м будет предназначено для более тяжелых машин.

«Поэтому очень важно обратить внимание на вопрос обеспечения безопасности полетов с точки зрения их разведения и наличия необходимого оснащения на борту беспилотного воздушного судна, чтобы пилотируемые воздушные суда и беспилотники не сталкивались», — сказал глава Росавиации.

В декабре 2024 года вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что Россия разрешит полеты гражданских дронов после завершения военной операции.

Он добавил, что сейчас полеты гражданских беспилотников в российском небе разрешены только в отдельных регионах, где установлен «экспериментальный правовой режим».

Запреты на беспилотники в целях безопасности начали вводить в 2022 году, а к середине декабря 2023 года запрет распространился на 68 регионов.

Президент России Владимир Путин поручил правительству ускорить развитие отрасли беспилотников в стране. Так, к 30 апреля правительство представит решения для полетов гражданских дронов в регионах, где это возможно, а к началу лета подготовит все документы, чтобы ввести новый класс воздушного пространства России. Появление такого отдельного класса, ограниченного высотой до 500 м, в ноябре прошлого года анонсировал руководитель Росавиации.