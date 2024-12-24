Мантуров назвал условия открытия неба для полетов гражданских дронов

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Россия разрешит полеты гражданских дронов после завершения специальной военной операции. Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров, передает «РИА Новости».

Вице-премьер добавил, что сейчас полеты гражданских беспилотников в российском небе разрешены только в отдельных регионах, где установлен «экспериментальный правовой режим».

Запреты на беспилотники в целях безопасности начали вводить в 2022 году, а к середине декабря 2023 года запрет распространился на 68 регионов.

Часть воздушного пространства в России закрыта с момента начала специальной военной операции 24 февраля 2022 года. В связи с введением временного ограничения полетов были закрыты 11 региональных аэропортов, и до сих пор действует запрет на полеты в некоторых городах на юге страны. Сейчас аэропорты закрыты в Анапе, Краснодаре, Геленджике, Ростове-на-Дону, Брянске, Воронеже, Белгороде, Курске, Липецке, Симферополе и Элисте.