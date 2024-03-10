Канье Уэст и Рубчинский выпустили коллекцию одежды «Черные псы»

Американский рэпер Йе (Канье Уэст) и российский дизайнер Гоша Рубчинский представили свою первую совместную коллекцию одежды, она называется «Черные псы».

Элементы одежды с надписью «Черные псы» на русском языке — худи, футболка, джоггеры и носки в черном и белом цветах — появились на сайте бренда рэпера Yeezy. Каждая вещь стоит $20 (около 1,8 тыс. руб).

О сотрудничестве Рубчинского и Канье Уэста стало известно в декабре 2023 года, когда рэпер сообщил, что назначил Рубчинского главным дизайнером своего бренда обуви и одежды Yeezy. Тогда же дизайнер рассказал, что прекратил сотрудничество с японским брендом Comme Des Garçons.

Бренд Уэста до этого сотрудничал с Adidas, однако в октябре 2022 года компания решила разорвать контракт с рэпером.

Рубчинский представил свою первую коллекцию одежды «Империя зла» в 2008 году на стадионе «Сокольники», объединив уличную моду и эстетику 1990-х. В 2016 году дизайнер попал в список Business of Fashion «500 самых влиятельных людей в модной индустрии». Рубчинский ввел моду на надписи кириллицей. Его одежду носили Кендалл Дженнер, Рами Малек, Трэвис Скотт, ASAP Rocky, Рита Ора, Джастин Бибер и сам Канье Уэст.