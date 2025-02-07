Историку, расчленившему аспирантку, не дали заключить военный контракт
Историку Олегу Соколову, осужденному за убийство своей аспирантки Анастасии Ещенко в Санкт-Петербурге, отказали в удовлетворении его просьбы заключить контракт на участие в военной операции на Украине из-за возраста. Об этом сообщил «РИА Новости» его адвокат Александр Почуев.
«С самого начала он [Соколов] заявлял, что готов искупить свою вину кровью. Неоднократно он просил о заключении контракта, но ему отказали», — сказал юрист.
По словам адвоката, историку отказали, так как предельный возраст, по которому берут на военную службу, — 65 лет. Заключенному в июле прошлого года исполнилось 68.
Соколов в ночь на 8 ноября 2019 года убил свою подругу, 24-летнюю аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, расстреляв ее из мелкокалиберного обреза и придушив. После убийства он попытался избавиться от трупа, расчленив его (при этом он использовал пилу-ножовку, топор и кухонные ножи). Историк был задержан на набережной Мойки, когда выбросил рюкзак с частями тела в воду. Прокурор запрашивала для Соколова 15 лет строгого режима. Суд дал ему 12 лет и шесть месяцев заключения в колонии строгого режима.
Утром 9 ноября прохожий помог Соколову вылезти из реки Мойки, куда тот случайно упал. Позже в рюкзаке историка нашли пакет с частями тела.
Соколов жил с Ещенко на набережной Мойки, вместе они также написали несколько научных работ.
Олег Соколов — специалист по военной истории Франции, кандидат исторических наук, автор программы курса по истории военного искусства. Награжден орденом Почетного легиона.
Читайте РБК в Telegram.
Аэропорт Сухума принял первый за более чем 30 лет пассажирский лайнер. Видео
Новые власти Сирии назвали условие сохранения баз России
ЦБ объяснил бабушкам, что такое цифровой рубль
Спецпосланник Трампа оценил санкции против России «всего лишь на тройку»
Десятки Jaguar нашли на кладбище машин в Великобритании. Фото
Новые правила покупки жилья за маткапитал. Что изменилось
РБК запускает винный салон. Расписание
ЦБ назвал самый доходный актив в рублях по итогам 2024 года
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
В МГУ назвали две главные проблемы зумеров
Депутата генерала Гурулева предложили вывести из комитета по обороне
У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин