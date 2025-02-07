Историку, расчленившему аспирантку, не дали заключить военный контракт

Олег Соколов (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Историку Олегу Соколову, осужденному за убийство своей аспирантки Анастасии Ещенко в Санкт-Петербурге, отказали в удовлетворении его просьбы заключить контракт на участие в военной операции на Украине из-за возраста. Об этом сообщил «РИА Новости» его адвокат Александр Почуев.

«С самого начала он [Соколов] заявлял, что готов искупить свою вину кровью. Неоднократно он просил о заключении контракта, но ему отказали», — сказал юрист.

По словам адвоката, историку отказали, так как предельный возраст, по которому берут на военную службу, — 65 лет. Заключенному в июле прошлого года исполнилось 68.

Соколов в ночь на 8 ноября 2019 года убил свою подругу, 24-летнюю аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, расстреляв ее из мелкокалиберного обреза и придушив. После убийства он попытался избавиться от трупа, расчленив его (при этом он использовал пилу-ножовку, топор и кухонные ножи). Историк был задержан на набережной Мойки, когда выбросил рюкзак с частями тела в воду. Прокурор запрашивала для Соколова 15 лет строгого режима. Суд дал ему 12 лет и шесть месяцев заключения в колонии строгого режима.

Утром 9 ноября прохожий помог Соколову вылезти из реки Мойки, куда тот случайно упал. Позже в рюкзаке историка нашли пакет с частями тела.

Соколов жил с Ещенко на набережной Мойки, вместе они также написали несколько научных работ.

Олег Соколов — специалист по военной истории Франции, кандидат исторических наук, автор программы курса по истории военного искусства. Награжден орденом Почетного легиона.