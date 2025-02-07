Следователи по делу об убийстве экс-мэра Самары пришли на мусорную свалку

Фото: АО «Экология»

На полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) «Преображенка» начались следственные действия по делу об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на регионального оператора «Экология».

«Сегодня на полигоне «Преображенка» <...> проводятся следственные действия в присутствии представителя АО «Экология». Оперативные мероприятия связаны с расследованием убийства экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги», — говорится в сообщении.

Полигон продолжает свою работу.

Накануне «КП» и РЕН ТВ со ссылкой на источники сообщили, что подозреваемая в убийстве Тархова вывозила его останки на такси.

Об убийстве Тархова и его жены Натальи стало известно 5 февраля. Преступление произошло около месяца назад. По подозрению в убийстве задержана их внучка Екатерина.

Следствие полагает, что внучка убила бабушку и дедушку, а затем расчленила. После этого она «возила части тела на такси и раскидывала их в мусорные баки по городу», приводит «КП» слова источника, знакомого с ситуацией. О том, что внучка развозила части тела на такси, также сообщает РЕН ТВ.

Внучку Екатерину Бельскую арестовали по уголовному делу. Оно было возбуждено 3 февраля, после этого к Бельской пришли с обыском.