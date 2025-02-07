В Москве спасли выставленную на продажу трехмесячную львицу

Фото: Прокуратура Москвы

В Москве спасли трехмесячную львицу, которая была выставлена на продажу на платформе бесплатных объявлений за 260 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба московской прокуратуры.

«В результате инсценированной покупки львенок, а точнее львица в возрасте трех месяцев, была изъята. Продавец не представил каких-либо документов, подтверждающих законность владения животным», — отметили в ведомстве.

В прокуратуре добавили, что детеныш льва был передан в центр реабилитации диких животных Департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Ведомство также запустило процессуальную проверку по факту возможного жестокого обращения с животным.

Летом 2024 года около кафе в центре Москвы прохожие обнаружили львенка и вызвали полицию. Не обнаружив необходимые документы у хозяина общепита, дикое животное изъяли и передали в центр реабилитации. Животному было около полутора месяцев.

В сентябре 2024 года Иван Некрасов похитил трех кенгурят из зоопарков в Ярославле и Калужской области. На него завели уголовное дело за кражу с незаконным проникновением.