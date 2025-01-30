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За 2024 год в Москве выявили почти 160 видов краснокнижных животных

Сюжет
Новости Москвы
Зелёный дятел
Зелёный дятел (Фото: R. Schols / Agami / imago-images.de / Global Look Press)

В прошедшем году в столичных парках выявили 157 видов животных, занесенных в Красную книгу Москвы. Об этом рассказали агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Среди вновь выявленных редких видов — десять млекопитающих. Среди них такие, как заяц-русак, бобр обыкновенный и куница лесная. Также было обнаружено 74 вида птиц — это клинтух, сапсан, малая выпь, болотный лунь и черношейная поганка. В столичном регионе также находили редких пресмыкающихся, земноводных, рыб, насекомых и даже моллюсков.

Всего в 2024 году в Москве были зафиксированы 408 видов животных — и это на 136 больше, чем годом ранее.

По мнению чиновников, это свидетельствует об удовлетворительной экологической обстановке в городе, а также о том, что «природные территории столицы — важное звено в сохранении ее богатого разнообразия флоры и фауны», заявил начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Азамат Кунафин.

В ноябре 2024 года в мэрии столицы рассказали, что в Москве впервые появились такие редкие и исчезающие виды животных, как чеглок, гребенчатый тритон и рыжие лесные муравьи.

Также в город вернулись такие редкие виды птиц, как серая цапля, черный коршун, полевой лунь, зеленый дятел и обыкновенный осоед. В столице также нашли таких краснокнижных пернатых, как сапсан, скопа, малый подорлик и мандаринка. «Орнитологи заметили седого дятла, вальдшнепа, полевого жаворонка и обыкновенного зимородка», — заявляли в столичном департаменте природопользования.

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