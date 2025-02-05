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Военная операция на Украине ,  
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Бастрыкин заявил об украинской кампании по радикализации россиян

Сюжет
Военная операция на Украине
Александр Бастрыкин
Александр Бастрыкин (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Украинские спецслужбы активно проводят кампанию по радикализации и дезинформации граждан России. Об этом заявил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин на итоговой коллегии ведомства.

«Значительное воздействие на тиражирование идей терроризма и неонацизма в условиях СВО оказывает и развернутая спецслужбами Украины при содействии коллективного Запада широкая пропагандистская кампания по дезинформации и радикализации населения», — сказал он (цитата по ТАСС).

По словам Бастрыкина, СК ведет предметную работу против такой деятельности.

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Фото:Александр Река / ТАСС

С момента введения уголовной ответственности за публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах (ВС) России и дискредитацию их использования возбуждено 615 уголовных дел, перед судом предстали 365 обвиняемых, добавил он.

В российском законодательстве есть как уголовная, так и административная ответственность за распространение фейков и дискредитацию ВС. Ст. 20.3.3 появилась в Кодексе об административных правонарушениях 4 марта 2022 года, после того как президент России Владимир Путин подписал закон о наказании за заведомо ложную информацию о действиях российских вооруженных сил.

Если дискредитация сопровождается призывами к проведению незаконных акций и создает угрозу общественной безопасности, то для граждан предусмотрен штраф от 50 тыс. до 100 тыс. руб. За распространение фейков без призывов штраф меньше — от 30 тыс. до 50 тыс. руб. Максимальное наказание по ст. 270.3 Уголовного кодекса России о распространении ложной информации про армию — лишение свободы на срок до 15 лет, по ст. 280.3 УК о дискредитации ВС — лишение свободы до семи лет.

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Александр Бастрыкин Военная операция на Украине спецслужбы Следственный комитет
Александр Бастрыкин фото

Александр Бастрыкин

председатель Следственного комитета России, генерал юстиции
27 августа 1953 года
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