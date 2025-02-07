Посол заявил об использовании Россией доходов от западных активов
Россия уже использует для развития своей экономики доходы от активов западных компаний в стране, заявил «РИА Новости» российский посол во Франции Алексей Мешков.
«В России накоплены масштабные прямые иностранные инвестиции компаний стран Запада, построены производственные площадки, которые работают на нужды отечественной промышленности и сельскохозяйственного сектора», — отметил он.
Мешков добавил, что власти России не разрешают выводить западный капитал за рубеж, в том числе получаемые дивиденды, которые хранятся на специальных российских счетах.
С февраля 2022 года западные страны, в частности США, Великобритания и страны Евросоюза, неоднократно вводили новые санкции против России. Так, из-за ограничительных мер была заморожена почти половина золотовалютных резервов страны, или около $300 млрд.
В ответ российские власти ввели запрет на вывод из страны инвестиций нерезидентами из недружественных стран, который неоднократно продлевался. Министр финансов Антон Силуанов в мае 2022 года заявил, что этот запрет не будет снят, пока западные страны не отменят санкции против России и не разморозят ее активы.
В феврале 2025 года правительственная комиссия по законопроектной деятельности также одобрила механизм конфискации зарубежных активов в ответ на «недружественные действия» США и других государств в адрес Российской Федерации и Центрального банка.
Читайте РБК в Telegram.
На Украину доставили первые французские истребители Mirage 2000
МВД предупредило о краже аккаунтов в Telegram через Wi-Fi в Шереметьево
Меркель призвала не допустить победы России на Украине
Новым главой «Роскосмоса» назначен 39-летний Дмитрий Баканов
FT: Фридман и Авен продали доли в Альфа-банке и «АльфаСтраховании»
Раскрыто количество ДТП с участием беспилотных автомобилей в России
РБК запускает винный салон. Расписание
В Эфиопии заявили о планах начать производство электромобилей Lada
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Генпрокуратура потребовала национализировать связанную с Невзлиным компанию
Овечкин забил за 0,1 секунды до сирены и сократил отставание от рекорда. Видео
У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин