МАГАТЭ анонсировало визит Гросси на Украину

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетит Киев на следующей неделе, 4 февраля, сообщила пресс-служба организации.

«Генеральный директор Рафаэль Гросси на следующей неделе отправится на Украину для проведения встреч на высоком уровне в Киеве, в ходе которых будут обсуждаться текущие усилия МАГАТЭ по содействию предотвращению ядерной аварии во время военного конфликта», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что это 11-я с начала конфликта миссия на Украину под руководством Гросси.

По сообщению МАГАТЭ, на прошлой неделе сотрудники организации, которые присутствовали на Запорожской атомной электростанции (АЭС) «ежедневно слышали взрывы», в том числе на близком расстоянии, однако о повреждениях самой станции информации не было.

В последний раз агентство сообщало о визите Гросси в Киев в сентябре 2024 года. Тогда глава МАГАТЭ отметил, что на всех атомных электростанциях (АЭС) Украины уже размещены группы специалистов, которые помогают поддерживать ядерную и физическую безопасность во время военного конфликта.

Визит в Киев прошел после того, как 27 августа делегация МАГАТЭ приехала в Россию, чтобы осмотреть Курскую АЭС. Это был однодневный визит по приглашению президента России Владимира Путина.