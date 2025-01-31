МАГАТЭ анонсировало визит Гросси на Украину
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетит Киев на следующей неделе, 4 февраля, сообщила пресс-служба организации.
«Генеральный директор Рафаэль Гросси на следующей неделе отправится на Украину для проведения встреч на высоком уровне в Киеве, в ходе которых будут обсуждаться текущие усилия МАГАТЭ по содействию предотвращению ядерной аварии во время военного конфликта», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что это 11-я с начала конфликта миссия на Украину под руководством Гросси.
По сообщению МАГАТЭ, на прошлой неделе сотрудники организации, которые присутствовали на Запорожской атомной электростанции (АЭС) «ежедневно слышали взрывы», в том числе на близком расстоянии, однако о повреждениях самой станции информации не было.
В последний раз агентство сообщало о визите Гросси в Киев в сентябре 2024 года. Тогда глава МАГАТЭ отметил, что на всех атомных электростанциях (АЭС) Украины уже размещены группы специалистов, которые помогают поддерживать ядерную и физическую безопасность во время военного конфликта.
Визит в Киев прошел после того, как 27 августа делегация МАГАТЭ приехала в Россию, чтобы осмотреть Курскую АЭС. Это был однодневный визит по приглашению президента России Владимира Путина.
Читайте РБК в Telegram.
Мединский: «Я слушаю Пугачеву, она была голосом своего времени»
На борту упавшего самолета были чемпионы мира по фигурному катанию из России
Момент столкновения самолета с военным вертолетом в США попал на видео
Трамп раскритиковал действия пилотов и диспетчеров после авиакатастрофы
Призер чемпионата СССР в парном катании была на борту разбившегося самолета
Художник-постановщик «Ёжика в тумане» подала в суд на ЦБ
Власти Мексики обратились к Google из-за указа Трампа о переименовании залива
РБК запускает винный салон. Расписание
В Москве задержали несколько бывших заместителей Чубайса
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
В России снимут полнометражный фильм по «Острову сокровищ»