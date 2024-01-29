Телефонные мошенники похитили ₽1 млн у актера и депутата Госдумы Дмитрия Певцова

Мошенники под видом сотрудников ФСБ выманили у актера Певцова ₽1 млн

Дмитрий Певцов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Депутата Госдумы и актера Дмитрия Певцова обманули телефонные мошенники на 1 млн руб., сообщили РБК источники, близкие к МВД и территориальному отделу полиции.

Мошенники позвонили Певцову в мессенджере Telegram, представились сотрудниками ФСБ и убедили внести на их счет деньги. Общая сумма, переведенная злоумышленникам с 10 по 21 ноября 2023 года, превысила 1 млн руб.

Дело завели по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере), максимальное наказание по статье — до десяти лет заключения.

Певцова признали потерпевшим. Сотрудники правоохранительных органов установили, что актеру причинили материальный ущерб на сумму более 10 млн руб.

РБК обратился за комментарием к Дмитрию Певцову.

В апреле 2023 года телефонные мошенники похитили 44 млн руб. у экс-замглавы аппарата Госдумы, подполковника КГБ в отставке Юрия Безверхова.

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Ему позвонил неизвестный, представился сотрудником Центробанка и под предлогом возврата незаконно поступивших на счет денег получил личные данные и коды банковских счетов.

С 2022 по 2023 год Безверхов лежал в больнице и жил на даче, поэтому не знал о хищениях. В это время злоумышленники списывали деньги крупными суммами и переводили их на банковские карты.