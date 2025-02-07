Задержанные ФСБ за сотрудничество с Украиной рассказали о бомбах в тайниках

Задержанные за подготовку терактов против офицеров рассказали о тайнике

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Украинские спецслужбы для подготовки терактов против офицеров и диверсий на объектах топливно-энергетического комплекса готовили тайники, в которых лежали компоненты для взрывных устройств. Об этом рассказала одна из задержанных на видео, которое показала ФСБ.

Подозреваемая сообщила, что ей поступило задание приобрести компоненты для самодельного взрывного устройства для подрыва автомобиля. «Компоненты приобретали в торговых точках Ростова, на маркетплейсах в интернете и поднимали в тайниках, подготовленных нашими кураторами», — рассказала она. По ее словам, указание поступило в январе 2025 года.

О том, что в Ростове-на-Дону, Ставрополе и Воронеже задержаны четыре женщины, ранее сообщила ФСБ. Задержанные подозреваются в намерении совершить теракты против высокопоставленных офицеров Минобороны России и устроить диверсии на объектах топливно-энергетического комплекса.

По версии ФСБ, их завербовали украинские спецслужбы, которые обучили их обращению со стрелковым оружием, минно-взрывному делу, управлению беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и методам выявления наружного наблюдения.