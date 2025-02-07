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Политика ,  
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ФСБ показала задержание четырех женщин по подозрению в работе на СБУ

Женщины — агенты СБУ планировали теракты в Севастополе и Воронеже

ФСБ показала задержание четырех женщин по подозрению в работе на СБУ
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ФСБ задержала четырех женщин, подозреваемых в подготовке терактов против военных, сообщает Центр общественных связей спецслужбы. Они дали признательные показания.

«В 2024 году я прибыла на территорию России и по заданию украинских спецслужб должна была совершить террористический акт в отношении высокопоставленного военнослужащего Министерства обороны Российской Федерации», — сказала женщина, задержанная в Воронеже.

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ФСБ задержание СБУ Украина теракт
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ФСБ задержала четырех женщин за подготовку терактов против офицеров
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