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Новые законы в России ,  
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В Думу внесли законопроект о выплате пособия на детей до 23 лет

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Новые законы в России

В Госдуму внесли законопроект, по которому получать ежемесячное пособие смогут родители детей в возрасте до 23 лет, обучающихся по очной форме. Документ размещен в думской электронной базе.

Проект закона предложили глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина и первый замруководителя КПРФ Николай Коломейцев.

Сейчас по закону ежемесячное пособие полагается гражданам с детьми в возрасте до 17 лет, если средний доход их семьи не превышает прожиточный минимум, установленный в регионе, где они живут. Депутаты предлагают заменить возрастной порог на 23 года, при этом родители смогут получать выплату, только если ребенок обучается в образовательной организации по очной форме.

В пояснительной записке отмечается, что сейчас семьи с детьми, которым уже исполнилось 17 лет, не могут получать пособие, хотя по закону человек считается ребенком вплоть до 18-летия.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В июле 2024 года президент Владимир Путин подписал закон о ежегодной выплате работающим родителям, у которых есть двое и более детей. Выплату смогут получить россияне, которые постоянно проживают в стране, являются налоговыми резидентами, платят НДФЛ и среднедушевой доход семьи которых не превышает 1,5 прожиточного минимума.

Закон касается не только родителей, но и усыновителей, опекунов и попечителей с детьми в возрасте до 18 лет и детьми-студентами до 23 лет. Он вступит в силу с 1 января 2026 года.

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Госдума законопроект пособия Дети родители студенты
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