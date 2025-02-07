В Думе предложат сделать день Святой Троицы и Пасху выходными днями

Депутаты Госдумы разработают законопроект, которым предложат сделать Пасху и день Святой Троицы выходными днями, заявил «РИА Новости» чоен нижней палаты парламента от «Справедливой России — За правду» Дмитрий Гусев.

Он пояснил, что день Святой Троицы и Пасха — это не просто праздники, а «светлые моменты жизни, наполненные радостью, душевным теплом и семейными традициями».

«Чтобы сделать эти дни еще более значимыми, мы готовим и внесем законопроект. Дополнительный выходной в понедельник, следующий за этими воскресными праздниками», — сообщил парламентарий.

По мнению Гусева, дополнительные выходные позволят каждому провести больше времени с близкими, насладиться теплом и уютом в семейном кругу, а также сосредоточиться на важных вещах и вере.

«Так мы укрепим традиции, преумножив их смысл для наших детей и будущих поколений», — заключил депутат.

В 2025 году православная Пасха отмечается 20 апреля, в один день с католической. Это главный христианский праздник, он посвящен воскресению Иисуса Христа. По данным ВЦИОМ, в 2024-м более половины опрошенных россиян (55%) собирались в Светлое Христово Воскресение готовить куличи, пасхи, красить яйца. 20% — планировали освящать угощения в церкви.

Троица — это один из главных христианских праздников, день рождения христианской церкви. В православии в этот день вспоминаютсошествие Святого Духа на 50-й день после Пасхи, поэтому праздник также называют Пятидесятницей. В этом году праздник выпадает на 8 июня.