Власти Крыма объявили выходными несколько религиозных праздников
В 2025 году в Крыму установили дополнительные нерабочие дни в некоторые христианские и мусульманские праздники. Соответствующий указ главы республики Сергея Аксенова опубликован на сайте правительства региона.
Так, 31 марта будет выходным в связи с празднованием Ураза-байрама, 21 апреля в Крыму не выйдут на работу из-за пасхальных гуляний, а в июне жители республики получат два новых свободных дня из-за празднования Курбан-байрама 6 числа и дня Святой Троицы 9 июня.
Курбан-байрам — это мусульманский праздник жертвоприношения, один из двух главных дней в году в исламе. Он знаменует окончание хаджа, то есть паломничества в Мекку. В некоторых регионах России Курбан-байрам — официальный выходной. В этот день отдыхают жители Адыгеи, Башкортостана, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Татарстана, Чеченской Республики.
Ураза-байрам — мусульманский праздник в честь завершения священного месяца Рамадан. Он также является выходным в некоторых регионах России.
В июне 2022 году синод Русской православной церкви (РПЦ) принял крымские епархии Украинской православной церкви (УПЦ) под прямое подчинение патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
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