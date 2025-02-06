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Общество ,  
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Власти Крыма объявили выходными несколько религиозных праздников

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В 2025 году в Крыму установили дополнительные нерабочие дни в некоторые христианские и мусульманские праздники. Соответствующий указ главы республики Сергея Аксенова опубликован на сайте правительства региона.

Так, 31 марта будет выходным в связи с празднованием Ураза-байрама, 21 апреля в Крыму не выйдут на работу из-за пасхальных гуляний, а в июне жители республики получат два новых свободных дня из-за празднования Курбан-байрама 6 числа и дня Святой Троицы 9 июня.

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Политика
Фото:Сергей Коньков / ТАСС

Курбан-байрам — это мусульманский праздник жертвоприношения, один из двух главных дней в году в исламе. Он знаменует окончание хаджа, то есть паломничества в Мекку. В некоторых регионах России Курбан-байрам — официальный выходной. В этот день отдыхают жители Адыгеи, Башкортостана, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Татарстана, Чеченской Республики.

Ураза-байрам — мусульманский праздник в честь завершения священного месяца Рамадан. Он также является выходным в некоторых регионах России.

В июне 2022 году синод Русской православной церкви (РПЦ) принял крымские епархии Украинской православной церкви (УПЦ) под прямое подчинение патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

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Крым праздничные дни религия
Сергей Аксенов фото

Сергей Аксенов

политик, глава Республики Крым
26 ноября 1972 года
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