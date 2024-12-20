РФС завершил проверку матчей «Крыльев» после заявлений Федорищева
Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал, что проверка матчей самарских «Крыльев Советов» на предмет коррупции завершена.
«Проверка завершена, обобщаем результаты. Этот анализ предоставим органам в следующую среду или четверг. Вам [журналистам] дать ее не можем», — цитирует Каманцева «Матч ТВ».
Каманцев добавил, что у губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева были основания поднять вопрос о коррупции в судейском корпусе. «К сожалению, не могу сказать конкретней. <...> Информация источника губернатора достойна анализа и разбирательства. Предпринятые действия были разумны, основания были», — добавил Каманцев.
Федорищев 26 ноября на заседании комиссии Госсовета заявил, что самарские «Крылья Советов» задолжали 36 млн руб. «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». По словам губернатора, этот рынок составляет примерно 500 млн руб. и может затрагивать около десяти команд высшего дивизиона.
Позднее губернатор сообщил, что информацию о фактах коррупции в российском футболе передал в правоохранительные органы. В главном управлении МВД по Самарской области рассказали РБК, что проводят проверку по заявлению губернатора.
Глава РФС Александр Дюков говорил, что организация получила информацию о возможной коррупции в судействе еще в октябре, сейчас ведется проверка, а ее результаты будут в декабре.
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