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РФС завершил проверку матчей «Крыльев» после заявлений Федорищева

РФС завершил проверку матчей «Крыльев» после заявлений Федорищева о коррупции
Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев сообщил, что проверка завершена, вскоре ее итоги предоставят в правоохранительные органы
Вячеслав Федорищев
Вячеслав Федорищев (Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press)

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал, что проверка матчей самарских «Крыльев Советов» на предмет коррупции завершена.

«Проверка завершена, обобщаем результаты. Этот анализ предоставим органам в следующую среду или четверг. Вам [журналистам] дать ее не можем», — цитирует Каманцева «Матч ТВ».

Каманцев добавил, что у губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева были основания поднять вопрос о коррупции в судейском корпусе. «К сожалению, не могу сказать конкретней. <...> Информация источника губернатора достойна анализа и разбирательства. Предпринятые действия были разумны, основания были», — добавил Каманцев.

МВД начало проверку по заявлению Федорищева о коррупции в футболе
Спорт
Вячеслав Федорищев

Федорищев 26 ноября на заседании комиссии Госсовета заявил, что самарские «Крылья Советов» задолжали 36 млн руб. «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». По словам губернатора, этот рынок составляет примерно 500 млн руб. и может затрагивать около десяти команд высшего дивизиона.

Позднее губернатор сообщил, что информацию о фактах коррупции в российском футболе передал в правоохранительные органы. В главном управлении МВД по Самарской области рассказали РБК, что проводят проверку по заявлению губернатора.

Глава РФС Александр Дюков говорил, что организация получила информацию о возможной коррупции в судействе еще в октябре, сейчас ведется проверка, а ее результаты будут в декабре.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российский футбольный союз (РФС) Вячеслав Федорищев Павел Каманцев коррупция ФК Крылья Советов
Вячеслав Федорищев фото

Вячеслав Федорищев

политик, губернатор Самарской области
14 июля 1989 года
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