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Четыре человека погибли при крушении военного самолета США на Филиппинах

При крушении военного самолета США на Филиппинах погибли 4 человека и буйвол
Фото: Xinhua / Global Look Press
Фото: Xinhua / Global Look Press

На юге Филиппин рухнул самолет, используемое Министерством обороны США, в результате погибли все четыре человека, находившиеся на борту, сообщило Индо-Тихоокеанское командование ВС США (PACOM) в соцсети Х.

Крушение произошло в провинции Магинданао-дель-Сур. Как уточнили в PACOM, самолет использовался «для разведки, наблюдения и рекогносцировочной поддержки по просьбе филиппинских союзников» США и упал во время «обычной миссии».

На борту находились четыре человека: один американский военнослужащий и три оборонных подрядчика. В командовании добавили, что причины крушения расследуются.

ABC News со ссылкой на посольство США в Маниле сообщает, что самолет рухнул в рисовом поле. По данным местных властей, при падении он столкнулся с буйволом, тот погиб. Associated Press (AP) пишет, что местные жители видели дым, исходивший от самолета, и слышали взрыв перед его падением. Как указывает агентство, воздушное судно рухнуло менее чем в километре от фермерских домов.

Пилот разбившегося в Вашингтоне самолета попытался избежать столкновения
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29 января самолет авиакомпании American Airlines столкнулся в воздухе с военным вертолетом, выполнявшим учебный полет неподалеку от аэропорта в Вашингтоне. На борту самолета были 60 пассажиров и четыре члена экипажа, в вертолете — трое военнослужащих. Оба воздушных судна упали в реку Потомак. В результате авиакатастрофы никто не выжил.

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Теги
Филиппины США самолет авиакатастрофа Пентагон военные
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