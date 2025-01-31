В США раскрыли, почему вертолет тренировался в загруженном Вашингтоне
Военный вертолет Black Hawk проводил учебный полет именно неподалеку от аэропорта в Вашингтоне, так как эти вертолеты часто используются для перевозки членов администрации, конгрессменов и других высокопоставленных лиц. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на чиновников армии США.
Пилоты регулярно проводят дневные и ночные тренировочные полеты рядом с аэропортом имени Рональда Рейгана, так как они «должны тренироваться там, где их будут вызывать», отметили в военном ведомстве.
Офицер сухопутных войск Джонатан Козиол назвал членов экипажа Black Hawk «лучшими пилотами», добавив, что у одного из них была 1 тыс. часов налета, а у другого — 500 часов.
«Военные совершают опасные действия, они совершают рутинные действия на регулярной основе. К сожалению, прошлой ночью была допущена ошибка», — заявил министр обороны США Пит Хегсет.
Самолет Bombardier столкнулся в воздухе с военным вертолетом. На его борту были 60 пассажиров и четыре члена экипажа, в вертолете — трое военнослужащих. Оба воздушных судна упали в реку Потомак. Президент США Дональд Трамп заявил, что никто не выжил.
За сутки до авиакатастрофы рядом с аэропортом имени Рональда Рейгана в Вашингтоне другой лайнер был вынужден уйти на второй круг из-за появления вертолета. CNN также отметил, что за три года до катастрофы с самолетом American Airlines по крайней мере два пилота сообщили, что едва не столкнулись с вертолетами при посадке.
Читайте РБК в Telegram.
Мединский: «Я слушаю Пугачеву, она была голосом своего времени»
На борту упавшего самолета были чемпионы мира по фигурному катанию из России
Момент столкновения самолета с военным вертолетом в США попал на видео
Трамп раскритиковал действия пилотов и диспетчеров после авиакатастрофы
Призер чемпионата СССР в парном катании была на борту разбившегося самолета
Художник-постановщик «Ёжика в тумане» подала в суд на ЦБ
Власти Мексики обратились к Google из-за указа Трампа о переименовании залива
РБК запускает винный салон. Расписание
В Москве задержали несколько бывших заместителей Чубайса
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
В России снимут полнометражный фильм по «Острову сокровищ»