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Авиакатастрофа в Вашингтоне ,  
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В США раскрыли, почему вертолет тренировался в загруженном Вашингтоне

Сюжет
Авиакатастрофа в Вашингтоне
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Военный вертолет Black Hawk проводил учебный полет именно неподалеку от аэропорта в Вашингтоне, так как эти вертолеты часто используются для перевозки членов администрации, конгрессменов и других высокопоставленных лиц. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на чиновников армии США.

Пилоты регулярно проводят дневные и ночные тренировочные полеты рядом с аэропортом имени Рональда Рейгана, так как они «должны тренироваться там, где их будут вызывать», отметили в военном ведомстве.

Офицер сухопутных войск Джонатан Козиол назвал членов экипажа Black Hawk «лучшими пилотами», добавив, что у одного из них была 1 тыс. часов налета, а у другого — 500 часов.

«Военные совершают опасные действия, они совершают рутинные действия на регулярной основе. К сожалению, прошлой ночью была допущена ошибка», — заявил министр обороны США Пит Хегсет.

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Самолет Bombardier столкнулся в воздухе с военным вертолетом. На его борту были 60 пассажиров и четыре члена экипажа, в вертолете — трое военнослужащих. Оба воздушных судна упали в реку Потомак. Президент США Дональд Трамп заявил, что никто не выжил.

За сутки до авиакатастрофы рядом с аэропортом имени Рональда Рейгана в Вашингтоне другой лайнер был вынужден уйти на второй круг из-за появления вертолета. CNN также отметил, что за три года до катастрофы с самолетом American Airlines по крайней мере два пилота сообщили, что едва не столкнулись с вертолетами при посадке.

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Теги
Персоны
Вашингтон США авиакатастрофа Black Hawk
Пит Хегсет фото

Пит Хегсет

политик, министр обороны США
6 июня 1980 года


 

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