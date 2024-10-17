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Россельхознадзор ограничил ввоз томатов, перцев и дынь из Казахстана

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Россельхознадзор с 17 октября 2024 года ввел ограничения на ввоз в Россию томатов, перцев, свежих дынь, пшеницы, семян льна и чечевицы из Казахстана, сообщила пресс-служба ведомства.

Также ограничен ввоз выращенных в третьих странах семян подсолнечника для посева.

«Решение принято в связи с непринятием мер компетентными ведомствами Казахстана», — говорится в сообщении.

С начала 2024 года Россельхознадзор насчитал 215 вредоносных по меркам стран — членов ЕАЭС организмов в подкарантинной продукции из Казахстана. Это в четыре раза больше, чем было выявлено за тот же период 2023 года. Обо всех таких случаях служба уведомляла казахстанскую сторону и призывала принять меры по соблюдению требований законодательства ЕАЭС.

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Фото:Сергей Медведев / ТАСС

В сентябре Россельхознадзор попросил казахстанских коллег приостановить оформление фитосанитарных сертификатов на некоторые виды подкарантинной продукции, ввозимой в Россию. Но, как уточнили в ведомстве, никаких действий с казахстанской стороны не последовало. Результаты расследования по выявлению вредоносных организмов Казахстан также не предоставил.

О введенных ограничениях Россельхознадзор проинформировал уполномоченные органы всех государств — членов ЕАЭС, а также заинтересованные федеральные органы исполнительной власти России.

Ранее Министерство сельского хозяйства Казахстана попросило Россельхознадзор предоставить доказательства нарушений. Также казахстанская сторона заявила, что писем от Россельхознадзора с просьбой приостановить с 7 октября выдачу фитосанитарных сертификатов на дыни не получала.

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